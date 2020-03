FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenstart zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst eine weitere moderate Erholung ab. Knapp eine Stunde vor Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,48 Prozent auf 9863 Punkte. Für das erste Quartal deutet sich damit für den Leitindex ein Verlust von rund 25 Prozent an. Der EuroStoxx 50 dürfte am Dienstag rund 0,8 Prozent höher in den Handel starten.

Positive Vorgaben kommen vom späten US-Handel am Vorabend: Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich kräftig erholt und nur knapp unter dem Tageshoch den Handel beendet. An den großen Börsen Asiens sind die Vorzeichen uneinheitlich: Während der Nikkei-Index nachgibt, legen die Kurse in China und Südkorea leicht zu.