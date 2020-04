Von der Panik an der Börse profitieren

In der aktuellen Finanzberichterstattung nimmt der „Crash“ seit Wochen eine dominierende Stellung ein. Da uns der Corona-Virus in diesem Jahr mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit in eine Rezession stürzen wird, ist die hohe Aufmerksamkeit der Medien durchaus gerechtfertigt. Entsprechend geriet der Aktienmarkt in den vergangenen Wochen massiv unter Druck. Eine zuverlässige Prognose, ob der Tiefpunkt schon erreicht wurde, ist für keinen seriösen Experten derzeit möglich. Dennoch können Trader die aktuell hoch volatile Situation nutzen, um selbst von dieser Marktlage finanziell zu profitieren.

Erfahrene und erfolgreiche Investoren wissen, dass in Zeiten wie diesen auch sehr große Chancen auf diejenigen warten, die genug Mut aufbringen können, diese zu nutzen. Im aktuellen Umfeld trennt sich die Spreu vom Weizen.

Jahrelang wurde auf unzähligen Blogs und Youtube-Kanälen vermittelt, dass Emotionen an der Börse nichts verloren haben. Die Menschen hinter den Blogs und Vlogs predigen, dass einfach immer weiter investiert werden sollte. Je weiter die Aktienkurse fallen, desto mehr Anteile werden für den gleichen Betrag im Depot gutgeschrieben.

Diese Aussagen sind prinzipiell korrekt, aber in der aktuellen Marktphase wird offensichtlich, dass dies einfacher gesagt als getan ist. In vielen Börsenforen wird deutlich, dass die Verzweiflung vieler Privatanleger enorm ist. Viele dieser Investoren hatten zu Höchstkursen gekauft und müssen jetzt ihrem Vermögen dabei zusehen, wie es jeden Tag weniger wert wird. Kein schöner Anblick. “Langfristig” ausgerichtete Investoren verkaufen ihre Anteile, weil sie kalte Füße bekommen. Sollte sich der Markt aber wieder schnell erholen, so können sie die verkauften Aktien nur zu deutlich höheren Kursen zurückkaufen.

Niemand weiß wie weit es noch hinunter geht, und genauso weiß niemand wie schnell eine Erholung wiedereinsetzen kann. Es liegt immens viel Cash auf der Seite, welches nur auf positive Nachrichten zur Corona-Krise wartet, um anschließend nahezu “All-In” gehen zu können.

Erst in einigen Monaten oder Jahren wird deutlich, wer tatsächlich ein eiskalter Investor an der Börse ist und die aktuelle Situation für sich nutzen konnte. Insbesondere in solchen Marktphasen trennt sich die Spreu vom Weizen.