Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff eine wichtige Hürde genommen. Am Mittwoch genehmigte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erstmals eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten. BioNTech darf seinen Wirkstoff “BNT162” - der in Zusammenarbeit mit dem Pharmariesen Pfizer entwickelt wird - nun an 200 gesunden Freiwilligen testen. BioNTech teilte mit, dass man von den amerikanischen Behörden zeitnah die Genehmigung für entsprechende Tests erwarte.

Die Aktie reagierte erwartungsgemäß mit einem kräftigen Kurssprung. Zeitweise legte BioNTech auf der Handelsplattform Tradegate über 50 Prozent zu.