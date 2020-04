Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber wir wollen die zahlreichen Prognosen der Banken, Analysten und Börsenexperten für Sie unter die Lupe nehmen. Aus den vielversprechendsten Corona-Aktien-Tipps, die durch die Presse geistern, haben wir ein Portfolio zusammengestellt. In unserem fiktiven Depot liegen jeweils 100 Aktien von jedem der vermeintlichen Corona-Gewinner. Kauftag und damit Startschuss für unser wallstret:online-Corona-Aktien-Depot ist Montag, der 20. April 2020.

seit Monaten nun schon dominiert die Corona-Krise die Schlagzeilen. Nicht nur an den Aktienmärkten, sondern in fast allen Bereichen des Lebens. Anleger, Börsenfreunde und Experten schwanken zwischen Zuversicht und Crash-Ängsten. War der beispiellose Absturz im März erst der Anfang einer noch viel größeren Krise? Oder nehmen die Aktienmärkte schon wieder Kurs auf neue Höchststände?

Unser Portfolio ist breit gestreut, vom internationalen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley bis zum Börsen-Newcomer aus der deutschen Provinz. Es sind nicht nur Homeoffice-Services und Lieferdienste, die Anlegern im Corona-Ausnahmezustand interessante Aussichten bieten. Konsumgüter-Riesen, Versicherungskonzerne und altbewährte Dividendenwerte erscheinen nach dem wilden Auf und Ab in der Corona-Krise in neuem Licht.

In den kommenden Wochen wird unser Musterdepot regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Wir wollen es genau wissen: Was können Privatanleger aus der Krise lernen und wie am besten Rendite-Honig saugen? Deshalb werden wir mit erfahrenen Fondsmanagern und Börsenprofis sprechen und analysieren, welche Corona-Tipps sich bewährt haben und bei welchen hoch gehandelten Werten der tiefe Absturz vorprogrammiert ist.

Worauf sollten Anleger bei der Zusammenstellung eines Portfolios achten?

Welche Anlagestrategien lohnen sich für Aktionäre aus der Anlegerklasse Selbstentscheider?

Wie kann man sein Depot für künftige Krisen absichern?

Selbstverständlich sind unsere Beiträge keine keine Empfehlung zum Kauf der beschriebenen Wertpapiere. Vielmehr wollen wir Ihnen in diesen wechselhaften Zeiten Orientierung geben und einen Anreiz zum Nachdenken bieten. Werfen Sie doch gleich mal einen Blick in unser Depot.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Entwicklung des wallstreet:online Corona-Musterdepots zu verfolgen, Strategien anzupassen und hoffentlich regelmäßig messbare Erfolge zu erzielen.

Ihre

wallstreet:online Zentralredaktion