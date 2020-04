Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver konnte im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle weiter zulegen und die Erholungsbewegung ausbauen. Aktuell scheint sie sich oberhalb von 20,0 US-Dollar festsetzen zu können. Der Ausbruch über die 20,0 US-Dollar war ein wichtiger Teilerfolg, einen weiteren verpasste sie kürzlich jedoch…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 14.04. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile gelang es der Aktie, die Zone 17,5 / 18,0 US-Dollar zu überspringen. Gleichzeitig wurde die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt. Auch dieser Aspekt trägt maßgeblich zur Aufhellung des Chartbildes bei. Die Aktie muss jedoch in den nächsten Tagen nachsetzen. Die 20,0 US-Dollar müssen ebenfalls zurückerobert werden. In diesem Bereich verläuft ein weiterer wichtiger Widerstand. Ein erfolgreicher Ausbruch würde das Erholungsszenario manifestieren. Auf der Unterseite werden nun idealerweise die 17,5 US-Dollar nicht mehr unterschritten. In jedem Fall gilt es, einen signifikanten Bruch der 14,0 US-Dollar (letztes Verlaufstief) zu verhindern. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.[…]“.

In der Folgezeit entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen um eine Rückkehr über die 20,0 US-Dollar. Die ansteigende 200-Tage-Linie erwies sich in dieser Phase als veritable Unterstützung und „drückte“ den Aktienkurs schließlich durch den Widerstandsbereich. Zügig nahm der Wert den nächsten wichtigen Widerstand bei 22,5 US-Dollar ins Visier. Ein erster Versuch, diese Hürde zu überspringen, scheiterte jedoch.

Kurzfristig kommt es nun darauf an, dass sich die Aktie weiterhin oberhalb von 20,0 US-Dollar halten kann. Einen Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie (also ein bärische Kreuzen), die aktuell bei knapp 18,6 US-Dollar verläuft und weiterhin ansteigt, sollte aus unserer Sicht tunlichst vermieden werden. Das würde das Chartbild eintrüben. Auf der Oberseite muss es über die 22,5 US-Dollar hinausgehen, um der Erholung weiteren Schwung zu verleihen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch würden die 24,0 US-Dollar bzw. das markante Hoch im Bereich von 26,2 US-Dollar warten.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, die Finanzergebnisse für das März-Quartal am 06.05. präsentieren zu wollen.