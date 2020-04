Der Dow Jones Ind. arbeitet weiter an seinem fulminanten Comeback, nahm sich zuletzt aber eine kleine Verschnaufpause. Dass diese Verschnaufpause unmittelbar vor ihrem Ende stehen könnte, zeigt bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart, doch dazu später mehr.

In den letzten Wochen legte der Dow Jones Ind. massiv zu und die Marktakteure tun sich bei der Bewertung dieser Bewegung unverändert schwer. Ist es nur eine „Bärenmarktrally“, also ein Aufbäumen des Index innerhalb eines intakten Korrekturszenario, oder aber ist es bereits mehr… Für die beiden möglichen Szenarien lassen sich jeweils fundierte Argumente finden, aber genau das macht es ja bei der Bewertung bzw. Einstufung so schwer. Eine gewisse Klarheit würde es aus charttechnischer Sicht erst geben, wenn es dem Index über kurz oder lang gelingen sollte, neue Allzeithochs zu markieren. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Einen weiteren Schritt in Richtung Comeback könnte der Index aber bald vollziehen. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Aktuell steht der Widerstandsbereich 24.000 / 24.350 Punkte im Fokus. Bereits zur Monatsmitte unternahm der Dow Jones Ind. einen Versuch, diese Hürde signifikant zu überschreiten, wurde damals noch einmal zurückgepfiffen. Nach einer kurzen Konsolidierung hat er sich nun erneut an diese Hürde heran gekämpft. Ein Ausbruch auf über 24.350 Punkte könnte für neuen Schwung auf der Oberseite sorgen und womöglich den Weg in Richtung 26.000+ Punkte freimachen. Dort verläuft die 200-Tage-Linie. Ein bullisches Kreuzen wäre ein weiteres positives Signal. Dass sich der Index während der jüngsten Verschnaufpause bislang nicht weit nach unten zurückziehen musste, könnte dafür sprechen, dass die Marktakteure generell neue Zuversicht geschöpft haben und so der Druck hochgehalten wird. Das heißt aber auch, dass es bereits ein Warnzeichen wäre, wenn der Index die 22.900 Punkte (letztes Verlaufstief) auf der Unterseite unterschreiten müsste.

Die anstehenden US-Konjunkturdaten geben einigen Anlass, die vermeintliche Zuversicht der Marktakteure auf den Prüfstand zu stellen. Noch heute (29.04.) folgen Daten zum US-BIP und zu den Konsumausgaben. Nicht zuletzt steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank morgen im Fokus. Am Donnerstag stehen unter anderem die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe (wichtiger Indikator für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht) sowie am Freitag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.

Kurzum: Der Dow Jones Ind. hat sich in eine aussichtsreiche Ausgangslage manövriert. Um die Erholung zu stimulieren, muss er über die 24.350 Punkte setzen. Auf der Unterseite gilt es hingegen, die 22.900 Punkte nicht zu unterschreiten, um nicht doch noch Gefahr zu laufen, den Schwung zu verlieren. In den nächsten Handelstagen stehen in den USA einige wichtige Konjunkturdaten an. Neben der laufenden Quartalsberichtssaison könnte es von dieser Seite weitere Impulse geben. Diese sind auch von der Leitzinsentscheidung der Fed zu erwarten.