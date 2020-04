Die Kurserholungen könnten nun vorerst enden

Die Aktienmärkte zeigen sich in dieser Woche bislang von ihrer freundlichen Seite. Der DAX konnte ein neues Hoch in seiner Kurserholung erreichen, ebenso wie die US-Indizes. Geholfen hat dabei wieder einmal billige Notenbankliquidität. So beschloss die Bank of Japan gleich zu Wochenbeginn weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft.

Legen Fed und EZB nach?

Auch die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) tagen in dieser Woche. Es wird erwartet, dass hier ebenfalls neue geldpolitische Lockerungen beschlossen werden und die EZB dadurch in Summe sogar mehr Liquidität in den Markt pumpen wird als die Fed. Einige Experten gehen davon aus, dass die EZB das Ausmaß ihres Notfall-Anleihekaufprogramms (PEPP) um rund 500 Milliarden Euro auf 1,250 Billionen Euro erhöht.

Übrige Nachrichten ähneln sich

Abgesehen davon habe ich aktuell den Eindruck, dass sich die Nachrichten im Grundtenor inzwischen wiederholen und ähneln: Die diversen Forschungsinstitute geben (teils aktualisierte) Prognosen zum Wirtschaftswachstum ab, die meisten Unternehmen streichen ihre Prognosen und Dividenden und die Politik diskutiert über mögliche Lockerungen der in der Virus-Krise erlassenen Beschränkungen sowie über weitere Hilfspakete.

Aktienindizes konnten neue Erholungshochs markieren

Dass dies keine wirklich neuen Meldungen sind, ist durchaus positiv für die Märkte. Denn diese Art der Nachrichten ist man inzwischen gewöhnt. Sie werden von den Anlegern offenbar mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis genommen und man konzentriert sich auf den Wiedereinstieg in die Märkte. Dadurch steigen die Aktienkurse in dieser Woche wieder deutlicher an und die Indizes konnten neue Hochs in ihren aktuellen Kurserholungen markieren.