Der Goldsektor offenbart derzeit eine überaus spannende Konstellation. In den nächsten Tagen werden zahlreiche Goldproduzenten ihre Quartalsergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren, was wiederum für die Kursniveaus der Aktien eine Belastungsprobe darstellen dürfte. Und gerade diese Kursniveaus haben aktuell mitunter sehr interessante Bereiche erreicht.

Im Vorfeld der Zahlen scheint der Optimismus unter Investoren stark ausgeprägt zu sein; sicherlich auch ein Ergebnis der robusten Vorstellung des Goldpreises in den letzten Wochen (und Monaten). Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal die charttechnische Ausgangslage zweier Produzenten beleuchten, die wir bereits seit geraumer Zeit bei ihren (fulminanten) Erholungsversuchen begleiten… Schauen wir zunächst auf Agnico Eagle Mines.

Für die Aktionäre von Agnico Eagle Mines wird es bereits heute (30.04.) nach Handelsschluss spannend. Das Unternehmen wird die Ergebnisse für das März-Quartal präsentieren. Im Vorfeld der Zahlen tut sich die Aktie noch etwas schwer damit, den aktuell relevanten Widerstandsbereich zwischen 82,0 CAD bis 88,5 CAD zu überwinden. In diesem Cluster liegen diverse Hochpunkte vorangegangener Bewegungen mit dem markanten Hoch bei 88,5 CAD aus dem Jahr 2010 als wichtige Schlussbarriere. Die Aktie wartet nur noch auf einen Impuls (möglicherweise durch die Zahlen), um dieses Cluster zur durchbrechen. Aus charttechnischer Sicht ist es aber weiterhin eminent wichtig, dass der Aktienkurs oberhalb von 75,0 CAD verbleibt, um den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Die Aktie des Mitbewerbers Kinross Gold ist zwar noch weit von ihren 2010er Hochs entfernt, doch zuletzt legte der Wert eine beachtliche Dynamik an den Tag.

Das Ausbruchsszenario hatte sich in den letzten Tagen weiter manifestiert. Mit dem Ausbruch über die 6,2 US-Dollar (Februar-Hoch) scheint der Weg in Richtung 8,0 US-Dollar frei zu sein. Dieser Kursbereich dominierte über weite Strecken das Handelsgeschehen 2012. Bis auf knapp 7,0 US-Dollar hat sich der Wert bereits weiter nach oben gekämpft. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 6,2 US-Dollar gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung erforderlich. Am 05. Mai stehen bei Kinross Gold die Quartalszahlen an. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.