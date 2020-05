Tencent Aktie – China-Kracher für dein Depot?

Tencent Aktie Logo Land China Branche Technologie Isin KYG875721634 Marktkapitalisierung 480,4 Milliarden € Dividendenrendite0 0,3% Stabilität Dividende 0,90 von max. 1,0 Stabilität Gewinn 0,90 von max. 1,0

Falls du glaubst, die Aktien der FAANG-Gruppe (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) oder der GAFA-Unternehmen (Google, Amazon, Facebook, Apple) seien der Maßstab für die Marktführerschaft bei digitalen Onlinediensten, solltest du deinen Blick gen Osten nach Asien lenken. Denn mit den dort ansässigen Unternehmen Baidu, Alibaba und Tencent (auch BATman-Aktien) haben sich Schwergewichte vergleichbarer Größe etabliert. In dieser Analyse werfe ich einen genaueren Blick auf die Tencent Aktie und prüfe im Detail, inwieweit diese als ein alternativer Kauf zu den amerikanischen Aktien in Betracht kommt. Dabei untersuche ich auch, ob eine riskante Abhängigkeit Tencents vom chinesischen Markt vorliegt oder ob das oft kritisierte Wohlwollen von der chinesischen Regierung problematisch ist.

Das Geschäftsmodell: So verdient Tencent Geld

Tencents Geschäftsmodell erscheint auf den ersten Blick unübersichtlich. Das Portfolio des Konzerns erstreckt sich auf alle Inhalte, die in der digitalen Wirtschaft genutzt werden können. Dazu gehören neben den sozialen Netzwerken Weixin und WeChat auch Informationsleistungen wie Nachrichten und Blogs plus Unterhaltsangebote über die gesamte Palette aus Musik, Filme und Onlinespiele. Hinzu kommen Online-Bezahlsysteme wie WePay und andere digitale Angebote, die im Alltag vieler Verbraucher eine wichtige Rolle spielen (z.B. Navigationslösungen wie die Tencent Map). Ein weiterer Bereich, in dem Tencent eine bedeutende Rolle einnimmt, ist das Angebot von Cloud-Lösungen.