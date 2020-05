In Sachen Homeoffice waren zahlreiche Unternehmen bislang noch zögerlich – doch dann kam Corona. Die Pandemie könnte ein echtes Umdenken bewirken. Marcus Wessel analysiert im Smart Investor Unternehmen mit anhaltendem Rückenwind.

Für Stewart Butterfield, den CEO des US-Konzerns Slack, sind die sprunghaft steigenden Nutzerzahlen bei der von ihm gegründeten Teamplattform ein zweischneidiges Schwert. „Good for our business. But what about everyone else?“, fragte er zuletzt auf Twitter.