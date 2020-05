Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten OrganiGram Holdings ging in der letzten Handelswoche auf eine Achterbahnfahrt. Zunächst knickte die Aktie nach dem Verlust einer eminent wichtigen Unterstützung noch einmal ein, legte dann allerdings am Freitag (15.05.) ein furioses Wochenfinale auf das Börsenparkett.

In den vergangenen Wochen hielt der wichtige Unterstützungsbereich 2,1 / 2,0 CAD dem Abwärtsdruck zunächst Stand. Insofern konnte man diesem Bereich eine hohe Relevanz zubilligen. Als er zur Mitte der vergangenen Woche doch nachgeben musste, entwickelte sich wenig überraschend starkes Abwärtsmomentum. Die Aktie fand sich rasch im Bereich von 1,54 CAD wieder. Nachdem bereits am Donnerstag erst Vorboten einer Gegenbewegung auszumachen waren, legte die Aktie am Freitag noch eine Schippe drauf und stieß wieder in den Bereich von 2,0 / 2,1 CAD vor. Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie signifikant über die 2,1 CAD ausbrechen, um eine weitere wichtige Weichenstellung zu erzwingen. Ein starker Wochenauftakt wäre daher wichtig. Die nächste Bewährungsprobe würde dann im Bereich von 2,4 CAD warten. Sollte es auch darüber gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden. Auf der Unterseite haben nun die 1,54 CAD als frisches 52-Wochen-Tief als Unterstützung eine zentrale Bedeutung.