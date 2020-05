In den letzten Handelstagen und –wochen hat sich im Arca Oil Index eine überaus spannende Chartkonstellation eingestellt. Der Index arbeitet sich bereits seit geraumer Zeit an der Marke von 800 US-Dollar ab.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 14.05. stand diese Zone im Fokus. Zuletzt „klebte“ der Arca Oil Index förmlich an ihr…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Index verlor zuletzt den Kontakt zur Marke von 800 Punkten, die sich aufgrund des jüngsten Verlaufs als wichtige Widerstandsmarke etablieren konnte. Sollte es nun unter die Zone 715 / 700 Punkte gehen, könnte noch einmal der Bereich um 600 Punkte aktuell werden. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot) scheint vorerst verloren zu sein. Auf der Oberseite muss der Index über die 800 Punkte, um sich den Weg in Richtung Entscheidung (Test der 870er Marke) zu bahnen… Die 870 Punkte müssen zurückerobert werden, um die Bodenbildung weiter zu forcieren.“



In der Folgezeit testete der Index erneut den Bereich von 700 Punkten, konnte diesen erfolgreich verteidigen und kehrte rasch zur 800er Marke zurück. Dass es dem Index auch in den letzten Handelstagen nicht gelang, die Hürde von 800 Punkten entscheidend zu überwinden, hat deren Relevanz noch einmal deutlich erhöht. Möglicherweise staut sich auch Bewegungspotential auf. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn ein Vorstoß über die 800 Punkte rasch an Dynamik gewinnen sollte und dann die 870er Marke zügig erreicht werden kann. Ob es dem Arca Oil Index jedoch in dem schwierigen Marktumfeld überhaupt kurzfristig gelingen wird, den Deckel bei 800 Punkten zu heben, ist die große Frage. Auf der Unterseite gilt unverändert: Unter die 700 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. .