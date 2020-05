NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung der Anleger auf einen Ausweg aus der Corona-Krise bleibt an der Wall Street auch am Mittwoch das beherrschende Thema. Der Dow Jones Industrial dürfte daher sein Hoch seit Anfang März festigen. Eine Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex 1,65 Prozent höher bei 25 410 Punkten. Am Vortag war er mit einem mehr als zweiprozentigen Kursplus in die verkürzte Woche gestartet und über die Schwelle von 25 000 Punkten zurückgekehrt.

Mit dem Anstieg folgt der Dow am Mittwoch der zuvor schon fortgesetzten Rally an den Europa-Börsen. Dabei legen Anleger ihren Fokus weiter auf die Wiederöffnung vieler Volkswirtschaften und die damit verbundene Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung - auch mit staatlicher Unterstützung. So will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union mobilisieren.