Wirecard – Short-Squeeze?

Gegen 14.30 Uhr läuft die Meldung über den Ticker, dass Markus Braun stark in die eigene Aktie investiert. Demnach soll Braun 27.000 Stück von Wirecard gekauft haben und seine Bestände damit deutlich erhöht haben. Das dürfte das Vertrauen in die Aktie erhöhen und könnte nun zu einem Short-Squeeze führen. Kurzfristig ganz egal, was Prüfungen und Vorwürfe demnächst bringen. Wer kurzfristig auf die Aktie setzen möchte, kann spekulativ zum Turbo-Bull UD7ZUD mit K.O bei 88 Euro greifen. In unserem Börsendienst haben wir am Donnerstag um 11 Uhr eine ganze Palette an Produkten auf Wirecard vorgestellt, die nun schön anziehen…