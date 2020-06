An den Märkten keimt Hoffnung auf eine Erholung auf, beflügelt von umfangreichen Stützungspaketen in Europa und Asien.

04.06.2020 – Trotz schwacher Konjunkturdaten , rückläufiger Industrieproduktion und schrumpfender Wirtschaft: An den Märkten keimte Hoffnung auf eine Erholung auf, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus. Beflügelt wurde die Hoffnung von umfangreichen Stützungspaketen in Europa und Asien.

Die Erholung der Märkte war zum einen auf die rückläufigen Zahlen neuer Corona-Infektionen in Asien, Europa und den USA zurückzuführen, was schnellere Lockerungen der Schutzmaßnahmen zur Folge hatte als erwartet. Zum anderen erhielten die Aktienmärkte Unterstützung von fiskalpolitischer Seite. In Europa stellte die EU-Kommission ihren Plan eines 750 Mrd. Euro umfassenden Rettungsprogramms vor, für das die Kommission erstmals Anleihen am Kapitalmarkt platzieren will. Die chinesische Regierung kündigte ein Konjunkturprogramm in Höhe von 840 Mrd. US-Dollar an, und Japan stellte ein Fiskalpaket von 1.100 Mrd. US-Dollar in Aussicht.

Im Zuge der Lockerungen keimte mit Blick auf vorlaufende Indikatoren auch wieder Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung auf, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus. Der deutsche Geschäftsklima-Index des ifo-Instituts stieg von 74,2 auf 79,5 Punkte, und der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen, herausgegeben vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, sprang von 28,2 auf 51,0 Punkte.

Die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie erhöhten sich in Deutschland (von 34,5 auf 36,8) und im Euroraum (von 33,4 auf 39,4) moderat, während die Werte für den Dienstleistungssektor in Deutschland (von 16,2 auf 28,2) und im Euroraum (von 12,0 auf 28,7) einen großen Sprung machten. Auch in den USA verbesserten sich die Einkaufsmanagerindizes (Markit) für die Industrie leicht auf 39,8 und für Dienstleistungen stärker auf 36,9. Mit diesen Werten unter 50 deuten die Einkaufsmanagerindizes allerdings weiter auf eine kontrahierende Wirtschaft hin.