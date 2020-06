Gegründet 1891, ist Hecla Mining Company (NYSE:HL) eine der führenden kostengünstigen Silberproduzenten in den USA mit operativen Minen in Alaska, Idaho und Mexiko, sowie ein wachsender Goldproduzent mit operativen Minen Quebec, Kanada and Nevada/USA. Interview mit de m CEO von Hecla Mining Phillips S. Baker.

Hecla Mining bestens durch die Krise manövriert

Bitte geben Sie uns seine kurze Beschreibung für Hecla Mining

Gegründet 1891, ist die Hecla Mining Company (NYSE:HL) eine der führenden kostengünstigen Silberproduzenten in den USA mit operativen Minen in Alaska, Idaho und Mexiko, sowie ein wachsender Goldproduzent mit operativen Minen in Quebec, Kanada und Nevada/USA. Das Unternehmen verfügt über acht weitere Explorations- und Entwicklungsprojekte in hervorragenden Silber- und Golddistrikten in den USA, Kanada und Mexiko. Hecla Mining produziert ein Drittel des Silbers der Vereinigten Staaten, die Webseite ist: https://www.hecla-mining.com/

Hecla Mining CEO Phillips S. Baker

Wie hat die COVID 19 Pandemie Ihr Unternehmen und Ihre Tätigkeiten beeinflusst?

Wir waren auf eine Situation wie COVID (nicht in diesem Ausmaß) vorbereitet, da wir seit Jahren Pandemiepläne haben. Wir waren überrascht, dass es nicht früher zu einer globalen Pandemie erklärt wurde. Als Trump die Einreise aus China untersagte, verstanden wir und haben entsprechend gehandelt, wir haben unsere Teilnahme an der PDAC abgesagt und am 10. März unsere Pandemiepläne umgesetzt.

Insgesamt mussten wir uns nur mit geringen Auswirkungen und kurzen Betriebsstillständen in Quebec und Mexiko auseinandersetzen. Zwei positive Aspekte des Shut Down waren, dass die Moral an unseren Standorten ungebrochen war und wir eine bessere Verfügbarkeit für Equipment und qualifizierte Arbeitskräfte sehen.

Was sind Ihre nächsten Schritte?

Wir konnten uns auf die Einschränkungen einstellenZum Beispiel haben wir in Greens Creek in Alaska zwei Hotels ausgebucht, in denen wir unsere Mitarbeiter für 14 Tage unter Quarantäne stellen können. Wir haben die Belegschaft in zwei Einheiten aufgeteilt, die keinen Kontakt zueinander haben. Auf diese Weise haben unsere Teams ohne wesentliche Unterbrechung rotiert und weitergearbeitet.In Nevada haben wir ein ähnliches System verwendet, um keine Überlagerung und Kontakt zwischen Teameinheiten zu haben.

Wir Wir können diesen Ansatz auf unbestimmte Zeit fortsetzen, und obald die Beschränkungen aufgehoben sind, planen wir, langsam vorzugehen, um das Risiko zu minimieren. In Mexiko stehen wir vor einem schwierigeren Weg zurück. Unser Hauptziel wird es sein, in einer sicheren Umgebung zu produzieren.