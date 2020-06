Während die Vorsichtigen unter den Anlegern wegen des Risikos einer zweiten Infektionswelle mit dem Coronavirus seit Wochen zögern und mit einem Einstieg in den Aktienmarkt hadern, wurden sie am Freitag von der faustdicken Überraschung vom US-Arbeitsmarkt eiskalt erwischt. In den USA sind im Mai 2,5 Millionen Menschen wieder in Arbeit gekommen, anstatt dass wie erwartet neun Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Das sind schier unglaubliche Zahlen. Und wenn die Anleger Zahlen und Entwicklungen sehen möchten, die eine V-förmige Erholung am Aktienmarkt rechtfertigen, dann sind es diese.

Die Anleger sehnen sich nach einem kraftvollen Aufschwung nach dem Coronavirus-Lockdown und sie scheinen ihn zu bekommen. An den neuralgischen Punkten, an denen sich in den vergangenen Wochen Ansätze für eine größere Korrektur hätten finden lassen, standen immer und ausnahmslos überzeugte Käufer bereit. Das ist das Verhalten eines kraftvollen Bullenmarktes. Wurde in der Korrektur alles auf den Markt geworfen, was nicht niet- und nagelfest war, scheinen Anleger nun gar nicht genug von Aktien zu bekommen.