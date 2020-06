Stürzt die Wirtschaftsleistung stark ab, folgt auf diesen Einbruch in der Regel eine starke Erholung. Diese Tatsache bestätigten die gestern in den USA gemeldeten Zahlen zum Einzelhandel. Der im April in Rekordgeschwindigkeit weggebrochene Umsatz feierte im Mai nun ein fulminantes Comeback. Die Einzelhändler nahmen fast 18 Prozent mehr ein als noch im Vormonat. Entsprechend euphorisch über ein weiteres Signal für eine V-förmige Erholung von der Corona-Krise reagierten die Anleger und schoben die Wall Street und damit auch die Frankfurter Börse weiter an.

Die große Frage aber bleibt, wie schon nach der Finanzkrise nun auch nach dem Coronavirus-Lockdown, ob die wirtschaftlichen Schäden komplett wieder aufgeholt werden können und in welcher Zeit. Einigen Bereichen der Wirtschaft wird es gelingen, die Delle schnell auszubügeln. Anderen Bereichen wird das nicht gelingen. Die Börsen haben mit der rasanten Erholung seit den März-Tiefs viele Vorschusslorbeeren verteilt. Anleger hatten den Luxus, auf die Auswirkungen der umfangreichen Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken spekulieren zu können. Jetzt aber bekommen sie immer detailliertere Daten über die Beschaffenheit des Aufschwungs und die Börsen reagieren darauf mit einer immensen Volatilität. War es eine Zeit lang für Anleger noch ausreichend, ohne tatsächliche Fakten zu spekulieren, können sie nun nicht mehr wegsehen.