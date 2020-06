Steigende oder fallende Kurse – worauf soll man nun setzen?

In der damaligen Börse-Intern hatte ich auch geschrieben, dass selbst in China, wo die Epidemie als erstes weitestgehend überstanden schien, die Wirtschaft keineswegs bereits wieder auf Vorkrisen-Niveau läuft und der Außenhandel durch die anhaltenden Probleme bei diversen Handelspartnern belastet sei. Die Unternehmen sind daher stärker auf den Binnenmarkt angewiesen. Doch wie aktuelle Daten (passend auch dazu) zeigen, stehen die Zeichen auch hier noch nicht wieder auf Aufschwung. Stattdessen fiel der Umsatz im Einzelhandel im Mai um 2,8 % und damit den 5. Monat in Folge.

Vor genau einer Woche hatte ich gemahnt, dass die Virus-Pandemie trotz vielerorts immer weitergehender Lockerungen noch keineswegs überstanden ist. Dazu verwies ich auf die Entwicklungen in Nord- und Südamerika. Passend dazu berichtet aktuell die Weltgesundheitsorganisation WHO , dass sich das Coronavirus auf dem amerikanischen Kontinent immer schneller ausbreitet. Inzwischen gebe es dort mehr als 3,8 Millionen Fälle, fast 204.000 Menschen seien gestorben. „Und wir sehen keine Verlangsamung der Übertragungen", sagte die zuständige WHO-Regionaldirektorin Carissa Etienne laut Medienberichten.

Zwar ist der Rückgang geringer als noch im April (-7,5 %), doch dürfte es viele Marktbeobachter überrascht haben, dass es überhaupt erneut zu einem Rückgang gekommen ist. Denn eigentlich wäre mit Blick auf die Infektionszahlen und die Lockerungen in China ein deutlicher Anstieg zu erwarten gewesen. Auch mit Blick auf die vorgestrigen Einzelhandelsdaten aus den USA gibt dieser Rückgang Rätsel auf. Verkehrte Welt?

Doch vielleicht ist das Konsumverhalten der Menschen in den jeweiligen Ländern auch maßgeblich für die Entwicklung der Infektionszahlen. Dann ergeben die Zahlen wieder Sinn. In China scheinen die Menschen noch zurückhaltend, was Kontakte angeht, weshalb die offiziellen Infektionszahlen gering sind. In den USA scheinen die Menschen schon wieder die Shopping Malls zu stürmen, weshalb dort die Neuinfektionen relativ hoch sind.

Höhere Industrieproduktion passt zum Epidemie-Verlauf

Leichter erklären lässt es sich, dass nicht nur die US-Industrie inzwischen wieder etwas mehr produziert, sondern auch die chinesische. Sie stellte im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat 4,4 % mehr Waren her.

Das war der zweite Anstieg in Folge, nach zuvor drei Rückgängen in Folge. Hier passen die Daten zur Entwicklung der Epidemie und der Lockerungen. Allerdings hatten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen mit einem Wachstum von 5,0 % gerechnet.