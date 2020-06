Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten HEXO Corp. befindet sich inmitten einer ausgeprägten Bodenbildung. Diese gestaltete sich in den letzten Wochen mitunter schwierig. Vor einigen Handelstagen hatte die Aktie jedoch die Chance, die Bodenbildung aus charttechnischer Sicht entscheidend voranzubringen. Doch sie scheiterte mit dem Unterfangen und die durchwachsenen Quartalszahlen , die das Unternehmen am 11.06. dem Markt präsentierte, waren diesbezüglich nicht ganz unbeteiligt.

Hier verpasste es die Aktie zuletzt, mit einem Ausbruch über das markante März-Hoch bei 1,73 CAD einen charttechnischen Befreiungsschlag zu erzielen und die Bodenbildung damit entscheidend voranzubringen. Der Vorstoß endete punktgenau im Bereich von 1,73 CAD, sodass sich hier nun ein veritables Doppeltop etabliert hat, was es zukünftigen Vorstößen noch einmal schwerer machen dürfte, erfolgreich zu sein.

Ausgehend vom Hoch bei 1,73 CAD trat die Aktie jedoch den Rückzug an. Das Doppeltop entfaltet offenkundig seine Wirkung. Mittlerweile wurde der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) sowie die wichtige Unterstützung bei 1,10 CAD unterschritten. Damit könnte sich die Bewegung nun bis in den Bereich der massiven Unterstützungszone um 0,75 CAD ausdehnen. Auch eine Fortsetzung in Richtung des markanten März-Tiefs bei 0,50 CAD ist aufgrund der aktuellen Bewegungsdynamik nicht auszuschließen. Aus charttechnischer Sicht würde ein rasches Comeback oberhalb von 1,10 CAD zumindest die Lage ein wenig entspannen. Wir bleiben bei unserem Fazit, dass es im Cannabis-Sektor derzeit spannendere Werte gibt.