Die E.ON-Aktie befindet sich in einer aus charttechnischer Sicht überaus interessanten Konstellation. Aktuell lassen sich sowohl positive Aspekte finden, die eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung als mögliches Szenario offerieren, als auch negative Aspekte, die wiederum als Vorboten eines Rücksetzers interpretiert werden könnten.

Die Aktie zeigte in den letzten Wochen eine veritable Erholungsbewegung. In deren Folge wurde der Bereich um 10,0 Euro zurückerobert. Noch ist nicht ganz klar, ob es der Aktie tatsächlich gelingen wird, sich hier längerfristig festsetzen zu können. Aktuell ringt die Aktie erneut um den Verbleib im zweistelligen Kursbereich.

Die 10,0 Euro haben allenfalls psychologische Bedeutung. Aus charttechnischer Sicht muss es das Ziel der Aktie sein, den wichtigen Widerstandsbereich um 10,5 Euro zu überwinden und sich so den Weg in Richtung 11,3 Euro und 11,5 Euro freizukämpfen. Dass der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) noch intakt ist, nährt zumindest die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Obacht ist dennoch geboten. Rücksetzer sollten sich tunlichst nicht signifikant unter die Unterstützung von 9,5 Euro entwickeln. Das würde die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen zurückwerfen. Neben wichtigen Horizontalunterstützungen verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Auch der Umstand, dass sich der Kursverlauf der letzten Wochen in das Korsett einer möglichen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen lässt und die potentielle Nackenlinie mit den 9,5 Euro zusammenfallen würde, erhöht die Relevanz der Unterstützung. Kurzum: Darunter darf es nicht gehen!