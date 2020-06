Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle hatten wir am 24.06. noch mit „Wichtige Phase“ überschrieben. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und die Aktie ringt noch immer um einen Boden.

Rückblick. In unserer Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile hat die Aktie den Supportbereich um 7,5 / 7,0 US-Dollar angesteuert. Die Aktie befindet sich damit in einer entscheidenden Phase. Die zentrale Frage lautet aktuell: Kann der Rücksetzer auf 7,5 / 7,0 US-Dollar begrenzt werden oder muss sich der Wert mit der Ausweitung der Korrektur auseinandersetzen? Unter charttechnischen Aspekten wäre es ein Warnsignal, sollte die Aktie deutlich unter die Zone 7,5 / 7,0 US-Dollar abtauchen. Neben einigen Horizontalunterstützungen verläuft in diesem Bereich auch die 38-Tage-Linie. Ein Bruch der 7,0 US-Dollar würde unweigerlich weiteres Abwärtspotential in Richtung 6,1 US-Dollar oder gar 5,0 US-Dollar eröffnen, Auf der Oberseite muss es über kurz oder lang das erklärte Ziel sein, die 10,0 US-Dollar signifikant zu überspringen.“

Die Aktie ringt noch immer um den Verbleib oberhalb der zentralen Unterstützungszone 7,5 / 7,0 US-Dollar. Ein Bruch dieser Zone hätte aus charttechnischer Sicht möglicherweise fatale Folgen und würde mit den Bereichen von 6,1 US-Dollar und 5,0 US-Dollar weitere Bewegungsziele auf der Unterseite aktivieren. Nach dem Verlust des Aufwärtstrends ist aus charttechnischer Sicht die Luft raus.

Von fundamentaler Seite fehlen derzeit ebenfalls wichtige Impulse, doch diese wären dringend notwendig. Aus charttechnischer Sicht muss weiterhin das Ziel sein, die Marke von 10,0 US-Dollar zu überwinden.