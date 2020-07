Dow Jones Index – Mit einem Knall aus dem Wochenende

Während die Coronavirus-Fälle in den USA in die Höhe schnellen, sind die Covid-19-Todesfälle tendenziell weiter zurückgegangen, sodass die Marktteilnehmer von einer Situation ausgehen, die beherrschbar ist.

Viel Aufmerksamkeit findet in Amerika auch die heutige Rally an den chinesischen Börsen. Dort hatte der CSI 300, der die 300 wichtigsten Unternehmen des Festlandes umfasst, nach bereits kräftigen Gewinnen in der vergangenen Woche um fast 6 % zugelegt. Der Index notierte somit auf dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren. Befeuert wurde die Rally von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung "Securities Times", der Reformen des Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positive Signale für Aktien betitelte. Die sozialen Medien in China explodierten, mit Suchaufrufen nach Begriffen wie „Aktien“ und „Depot eröffnen“"offenes Aktienkonto"

Am Freitag lief eine verkürzte Handelssession im US 30. Der Handel endete dabei um 19:00 Uhr. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist derzeit weiter dominierend. Im Bereich 25.774 und 25.699 Punkten, sollte sich dabei eine Unterstützungszone im US 30 finden. Mit einem Tiefpunkt bei 25.567 Punkten wurde die Zone grob verteidigt. Mit dem heutigen Anstieg über 26.208 Punkten könnte diese Konsolidierung abgeschlossen sein und der nächste Angriff auch auf die 26.420 Punkte Marke erfolgen. Über diesem Punkt ist eine Fortsetzung der Rally auf 26.793 Punkten möglich. Unter dem Freitagtief bei 25.567 Punkten findet sich der nächste Support bei 25.385 Punkten und darunter bei 24.877 Punkten.

