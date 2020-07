So schnell kann es gehen!

Vorgestern notierte der Nasdaq 100 noch bei fast 11.070 Punkten, gestern waren es dann im Tagestief nur noch 10.370 Zähler. Binnen nur zwei Tagen hat der Technologieindex also rund 700 Punkte bzw. mehr als 6,3 % eingebüßt. Schnell kommen da wieder Erinnerungen an den Jahresbeginn oder das jüngst erst thematisierte plötzliche Platzen der Blase am Neuen Markt auf.

Dow Jones: Bullisher Ausbruch oder Bullenfalle?

Auch der Dow Jones lässt bei den Anlegern aktuell Fragezeichen aufkommen. So hatte der Index noch am vergangenen Freitag die gebrochene Aufwärtstrendlinie (grün im folgenden Chart) zurückerobern können, womit, wie in der Börse-Intern am Freitag beschrieben, „eher wieder die Abwärtstrendlinien (rot) unter Druck“ gerieten. Und vorgestern gelang dann auch noch der bullishe Ausbruch aus der Dreiecksformation. Doch dieser entpuppte sich noch am selben Tag als Bullenfalle (rote Ellipse).



Aber bei genauerem Hinsehen (siehe folgender Chart) ist der Dow Jones von oben an die (unteren) Abwärtstrendlinien zurückgelaufen und hat diese in mehreren Anläufen erfolgreich verteidigt (grüne Ellipse). Und dabei kam den Bullen auch noch die zurückeroberte Aufwärtstrendlinie entgegen, die sie sich, abgesehen von einem Fehlsignal, zunutze machen konnten.



Womöglich hat der Dow Jones also lediglich den Ausbruch von oben getestet, wobei die obere Abwärtstrendlinie nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Das bleibt nun natürlich abzuwarten. Gelingt dem Dow Jones der Anstieg über das Hoch bei rund 26.640 Punkten, ist von einem erfolgreichen Test des Ausbruchs von oben und weiter steigenden Kursen auszugehen. Fällt der Index aber deutlich unter 26.000 Zähler und damit unter die Aufwärts- und Abwärtslinien (grüne Ellipse), liegt eine Bullenfalle vor und es ist von entsprechenden bearischen Konsequenzen auszugehen.

Kurze scharfe Rücksetzer sind ein weiteres Warnsignal

Eines sollte man aber auch noch im Hinterkopf behalten: Häufig kündigen sich größere Konsolidierung durch eben solche kurzen, schnellen Kurseinbrüche an. Oft stecken große institutionelle Anleger dahinter, die kleine Teile ihrer Gesamtpositionen in den Markt drücken. Diese Teile reichen bereits aus, um die Indizes kurzzeitig deutlich unter Druck zu bringen.

Ein solcher Einbruch ist für sich genommen nur ein kleines Warnsignal. Falls diese Einbrüche, zumeist nach weiter steigenden Kursen, allerdings häufiger werden, sollten Sie sehr vorsichtig werden! Sobald der Markt nämlich merkt, was da passiert, werden auch kleinere institutionelle Anleger die Reißleine ziehen. Diese kennen das Spiel schließlich.

