Es freut uns, dass sich Michael Hudson, CEO unseres aktuellen Silber/Kupfer Highflyers Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y, CA: HAN), die Zeit genommen hat, um in einem Interview Klartext zu sprechen!

Neben den jüngsten Silber- und Kupferfunden, die auf hochgradige Vorkommen hinweisen, vermeldete das Unternehmen zudem eine erfolgreiche Privatplatzierung über 1 Mio. CAD an einen strategischen Investor. Auch hierauf geht Hudson im Interview ein.

Aktienexplorer: Hallo Michael können Sie uns bitte für unseren neuen Leser einen kurzen Überblick zu Hannan Metals geben?

Michael Hudson: Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y, CA: HAN) ist ein an der TSXV gelistetes Unternehmen, das im peruanischen San Martin arbeitet. Unser Projekt umfasst ein neues hochgradiges Kupfer-Silber-System im Beckenmaßstab entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru.

Hannan erkannte das außergewöhnliche Potenzial für große Kupfer-Silber-Lagerstätten in diesem Teil Perus und hat aggressiv eine beherrschende Stellung über 656 Quadratkilometer prospektiver Geologie eingenommen.

Wir haben ein großes und bisher unerforschtes hochgradiges Kupfer-Silber-Gebiet über eine Länge von 100 Kilometer in Nord-Zentral-Peru. Unser Explorationsziel ist von beträchtlichem Ausmaß und Hannan hat den First-Mover-Vorteil.

Die besten Bohrergebnisse von Aufschlüssen, die 20 km voneinander entfernt liegen, sind 3 m bei 2,5% Cu und 22 g / t Ag und 2 m bei 5,9% Cu und 66 g / t Ag. Zusammenfassend haben wir also Grad und Maßstab und betrachten das von Sedimenten gehostete Kupfer-Silber-Projekt San Martin als einen neuen hochgradigen Kupferbezirk (Chalcocit) im Beckenmaßstab.

Aktienexplorer: Das klingt aufregend. Wie hat das alles angefangen?

Michael Hudson: Wir haben in den letzten anderthalb Jahren zunächst einen Überblick verschafft. Die ersten echten Explorationsarbeiten mit einer Reihe von technischen Teams begannen Ende 2019, da zu diesem Zeitpunkt die ersten Genehmigungen für Bergbaukonzessionen erteilt wurden.

Wir waren der First Mover im Becken und haben uns daher offensichtlich die besten Gebiete gesichert. First Mover-Firmen machen daher traditionell die größten Entdeckungen. Das hat jetzt zu einem Ansturm in der Gegend geführt, bei dem sich eine andere Minenfirma mit berühmtem Geologen den Rest des Bodens sicherte. Für andere Parteien ist nun nicht mehr viel übrig.

Aktienexplorer: Auf welche globalen Kupfer-Silber-Analoga beziehen Sie sich?

Michael Hudson: Sedimenthaltige stratiforme Kupfer-Silber-Lagerstätten gehören zu den beiden wichtigsten Kupferquellen der Welt, die anderen sind Kupferporphyrien. Ein geologisches Analogon für San Martin ist der Kupferschiefer in Polen und Norddeutschland. Sie sind auch ein bedeutender Silberproduzent.

Laut der World Silver Survey 2020 ist KGHM Polska Miedz („KGHM“) mit seinen drei Kupfer-Silber-Sediment-Minen in Polen (im „Kupferschiefer“) mit 40,2 Mio. Unzen im Jahr 2019 der weltweit führende Silberproduzent und produziert doppelt so viel wie die zweitgrößte produzierende Mine. Die polnischen Minen sind auch der sechstgrößte Kupferproduzent der Welt. 2018 produzierte KGHM 30,3 Mio. t Erz mit einem Gehalt von 1,49% Kupfer und 48,6 g / t Silber aus einer mineralisierten Zone mit einer durchschnittlichen Dicke von 0,4 bis 5,5 m.

Aktienexplorer: Warum setzen Sie neben Silber vor allem auf Kupfer!

Michael Hudson:

In den letzten fünf Jahren wurde nur eine bedeutende Kupferlagerstätte entdeckt. Der Kupferverbrauch in den nächsten 25 Jahren wird das gesamte jemals in der Erdgeschichte abgebaute Kupfer übersteigen. Verrückt! Kupfer ist das ultimative Batteriemetall, das die elektrische Revolution antreibt. Einfach ausgedrückt sind neue Kupfer-Projekte selten und neue Kupferbecken umso mehr.

Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren einen regelrechten Ansturm auf neue Kupfervorkommen sehen, denn der Kupferpreis steigt bereits jetzt kräftig! Und das trotz einer Mega-Krise! Sie können sich sicherlich vorstellen, wie heftig die wenigen qualitativ hochwertigen Kupferaktien reagieren werden. Hier steht uns eine mächtige Hausse-Phase bevor.

Bei Sedimentlagerstätten erhalten Sie aber nicht nur die Schlüsselware (Kupfer), sondern im Falle des Kupferschiefers auch das Nebenprodukt Silber. Aktuell sind Gold-und Silberminenaktien gefragt. Gerade gute Silberaktien finden Sie derzeit kaum im Markt!

Silber ist Geld, eine Form des Sparens und gleichzeitig eine Form der Investition. und eignet sich daher als Wertspeicher und als langfristige Absicherung gegen Inflation. Über die Hälfte des Silberbedarfs stammt jedoch aus industriellen Anwendungen wie Sonnenkollektoren, Elektronik und Autoteilen. (Für den Bau eines Solarmoduls werden ca. 20 Gramm Silber benötigt).

Aktienexplorer: Warum sind Sie mit Hannan Metals in Peru tätig?

Michael Hudson: In Peru, dem zweitgrößten Kupferproduzenten der Welt, haben wir bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Für die kommenden Jahre wird ein stetiges Wachstum prognostiziert. Die Kupferproduktion des Landes wird voraussichtlich von 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf 3,8 Mio. t bis 2027 steigen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,7% entspricht. Sedimentlagerstätten sind die zweitwichtigste Kupferquelle der Welt und machen etwa 20% der Weltproduktion aus. Wenn unsere These in San Martin Bestand hat, hat sie die Möglichkeit, Peru zum weltweit größten Kupferproduzenten zu machen.

Aktienexplorer: Das klingt groß und prospektiv, aber wie sieht die Logistik aus? Was denken die Einheimischen?

Michael Hudson: Die Ostseite der Anden ist nicht das dunkelste Peru. Es ist ein relativ leicht zu erkundender Ort, der sich in den letzten 20 Jahren wirklich geöffnet hat. Ich erkunde seit Mitte der 90er Jahre Peru und habe vor ungefähr 20 Jahren an einem Projekt in diesem Teil der Welt gearbeitet. Die Infrastruktur war damals viel härter. Heute fliegen wir in eine Stadt mit 150.000 Einwohnern und sind dann innerhalb von maximal 2,5 Autostunden auf Bitumenstraßen von jedem unserer Projektgebiete entlang des 100-km-Trends entfernt.

Soziale Lizenzen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Explorationsprojekts. Dies ist ein neues Gebiet für die Mineralexploration und wurde in der Vergangenheit außerhalb der Erdölindustrie nicht ausführlich untersucht. Wir haben enorm von den Erdölexplorationsdaten profitiert, die einen Wert von mehreren 100 Millionen Dollar und uns erst kürzlich zur Verfügung gestellt wurden.

Die Ölindustrie hat diese Daten in den 1980er und frühen 1990er Jahren gesammelt haben. Wir haben im gesamten Projekt große Anstrengungen unternommen, um soziale Lizenzen zu erwerben. Wir nehmen diesen Aspekt sehr ernst. Wir verstehen es, in diesem Land zu operieren und führen ein respektvolles und sehr aktives soziales Programm durch.

Aktienexplorer: Sie haben gerade eine Finanzierung in Höhe von 1 Mio. USD abgeschlossen. Diese war am selben Tag geöffnet und wieder geschlossen!

Michael Hudson: Dies hat unser Barguthaben auf 2,5 Mio. USD aufgestockt und bietet ausreichend Kapital für das nächste Jahr oder mehr, da die Feldaktivitäten zunehmen werden. Wir wurden von einem neuen strategischen Investor angesprochen. Der Investor war bereits eine große Unterstützung, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Shareholder Value weiter zu steigern. Angesichts des Fokus dieser Investition konnten wir so schnell öffnen und schließen.

Aktienexplorer: Was ist mit der Kapitalstruktur?

Michael Hudson: Wir haben aktuell 79 Millionen Aktien in Höhe und aktuell rund 2,5 Millionen Dollar in bar. Wir haben mehr als genug, um unsere Programme für das nächste Jahr oder länger durchzuführen.

Aktienexplorer: Was ist mit den Plänen während der neuen Realität, in der wir uns alle mit COVID-19 befinden?

Michael Hudson: Wir mussten natürlich von unseren Plänen etwas abweichen. Peru wurde früher als die meisten anderen sehr streng gesperrt. Sie beginnen jetzt, diese Sperre aus wirtschaftlichen Gründen zu lockern. COVID ist von Lima in die Regionen gezogen. Die Dschungelregionen und die Hochdschungelregionen verlaufen von Iquitos über unsere Gebiete bis hinunter nach Pucallpa, Krankenhauseinrichtungen sind nicht so toll.

Wir haben Angestellte vor Ort, die immer noch mit Einheimischen darüber sprechen, was wir tun und was wir tun werden, aber es ist im Moment wirklich eher eine Unterstützungsübung. Wir haben die Gemeinden unterstützt. In den letzten Tagen haben wir Lebensmittelpakete geliefert.

Die Menschen kämpfen wirklich darum, über die Runden zu kommen, weil sie nicht arbeiten können. Die Krankenhausstandards sind sehr niedrig, daher konnten wir auch bei Desinfektionsmitteln, Masken, Sauerstoffflaschen und dergleichen etwas helfen. Wir tun unser kleines bisschen, um zu helfen, aber es ist wirklich kein großartiger Moment. Ich fühle sehr viel für die Menschen in San Martin und der Region dort.

Aber es gibt noch viel zu tun. Beim Zusammenstellen aller Daten, die wir haben, und beim Planen unserer Programme. Wir haben ein Team von vier Geologen und Support-Mitarbeitern, die bereit sind, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich denke, wir können langsam mit einem Team anfangen und es dann von dort aus aufbauen.

Aktienexplorer: Was ist die Erfolgsbilanz des Teams?

Michael Hudson: Wir haben ein Team, das im letzten Zyklus einen bedeutenden Wert für die Exploration geschaffen hat, bei dem einige unserer Unternehmen durch die erste Entdeckung der Hauptexploration eine Marktkapitalisierung von einer halben Milliarde Dollar erreicht haben.

Dies ist unsere nächste Chance, es erneut zu tun. Wir haben ein gutes Team mit einer großartigen Mischung aus Entdeckern und anderen Menschen, die Sie heutzutage für Erkundungen benötigen, um vor Ort zu sein und Dinge geschehen zu lassen.

Der bekannte Geologe Quinton Hennigh ist ein sehr aktiver Berater. Er war eine großartige Unterstützung. Wir haben Ciara Talbot, die die Exploration für Lundin Mining im Vorstand durchführt. Wir haben einige sehr gute technische Mitarbeiter, die an dem Projekt arbeiten, mit denen ich in den letzten 20 Jahren in Peru zusammengearbeitet habe. Mein Hauptinteresse am Leben ist es, eine Entdeckung zu machen, sie richtig zu machen, und das ist wirklich die Motivation bei allen Menschen im Team.

Aktienexplorer: Was sind die wichtigsten geologischen „Zutaten“, die diese Arbeit ausmachen?

Michael Hudson: Wie bei allen Mineralsystemen geht es um drei Schlüsselfaktoren: Quelle, Transport und Falle. Wir haben einige sehr gute Quellvulkangesteine, die viel Kupfer neben einer Salzformation enthalten, die ein wesentlicher Bestandteil dieser Geschichte im Beckenmaßstab ist. Das Vorhandensein des Salzes wurde erst wirklich verstanden, als die relativ junge Erdölexploration in der Region durchgeführt wurde.

Die oxidierten Salzlaken löschten die kupferreichen Gesteine ​​aus und dann schwebte das Salz, da es leichter als die Gesteinsmasse ist, im Grunde genommen durch große Strukturen (den Transportteil des Systems) und brachte Kupfer und Silber in die Gesteine, die sie buchstäblich „aufsaugten“. Genau hier finden wir unsere mehreren kupferreichen Zonen über 100 km. Wir haben hier einen sehr guten Kontext und Kontrolle. Wir arbeiten jedoch mit offenen Augen, da wir uns in einem sehr frühen Stadium des Explorationsprojekts befinden.

Beispielsweise umfasst die stratabound Kupfer-Silber-Mineralisierung im Projektgebiet Sacanche (eines von drei Hauptprojektgebieten) mehr als 73 Kilometer Streik. Bekannte mineralisierte Zonen wurden über einen Streiktrend von 20 Kilometern in Sacanche kartiert und umfassen Ergebnisse wie:

• 2,0 Meter bei 5,9% Kupfer und 66 g / t Silber

• 0,6 Meter bei 8,7% Kupfer und 59 g / t Silber

• 0,6 Meter bei 0,8% Kupfer und 12 g / t Silber

• 3,0 Meter bei 2,5% Kupfer und 22 g / t Silber

• 0,8 Meter bei 2,8% Kupfer und 14 g / t Silber

• 0,2 Meter bei 6,9% Kupfer und 32 g / t Silber

Denken Sie daran, dass die polnischen Minen aus einer mineralisierten Zone mit einer durchschnittlichen Dicke von 0,4 bis 5,5 Metern über weite Gebiete mit einem Gehalt von 1,49% Kupfer und 48,6 g / t Silber produzieren. Aus diesem Grund glauben wir, dass wir in Peru ein potenziell erstklassiges Kapital in der Herstellung haben. Aber es ist die Kontinuität, das ist der entscheidende Punkt hier, die Kontinuität und der Versuch, dickere und dünnere Zonen in diesen Systemen zu finden. Es ist jetzt unsere Aufgabe, die besten Stellen zu finden und zum Bohren überzugehen.

Aktienexplorer: Welche Pläne gibt es für das Projekt? Was sind die nächsten Schritte mit Hannan? Wie man hört hat Hannan die Aufmerksamkeit mehrerer großer Unternehmen auf sich gezogen. Offensichtlich sind dies Gelegenheiten, die man als CEO berücksichtigen muss. Wie läuft es an dieser Front und wie geht es mit Hannan weiter?

Michael Hudson: Wir haben es deutlich gesagt. Wir sprechen mit verschiedenen Gruppen und möchten nur, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Es ist nichts zu berichten, außer dass die Gespräche fortgesetzt werden. Wie wir wissen, können sie irgendwohin gehen oder auch nicht, aber diese Diskussionen werden geführt.

Was ich aber sagen kann: es ist kein kleines Projekt, es ist ein großes Projekt. Es ist über Hunderte von Kilometern, buchstäblich eine neue Entdeckung im Beckenmaßstab. Es ist ein Explorationsprojekt für einige der größten Kupferforscher der Welt. Es hat die Möglichkeit, Peru zu verändern. Sie sind heute der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt, aber ein neues Kupferviertel für sie würde sie auf Platz eins bringen. Das ist das Stück hier. Das weckt das Interesse bedeutender Unternehmen. Weil dies zweifellos eine einmalige Gelegenheit ist.

Aktienexplorer: Michael, herzlichen Dank für das Gespräch

