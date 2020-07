Nichts beweist eindrücklicher, dass wir uns in einem neuen Bullenmarkt für Gold und Silber befinden, als die Art und Weise wie Aktien von Unternehmen mittlerweile selbst auf Routinemeldungen reagieren. Schon die Ankündigung, dass Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) mit der Exploration auf seinem Silberprojekt Treasure Mountain beginnt, hat heute ausgereicht, um die Aktie kurzzeitig um 80 Prozent steigen zu lassen.

In jüngster Zeit hatte Nicola weniger an diese silberne Vergangenheit erinnert, sondern mehr Augenmerk auf die Entwicklung seiner Kupfer-Assets gelegt. Bei einem Silberpreis von mehr als 20 USD ändern sich allerdings die Vorzeichen. Nicola CEO Peter Espig hat stets betont, dass die Reaktivierung von Treasure Mountain beim passenden Silbermarkt eine Option ist.

Das Unternehmen plant nun die Entnahme von 530 Bodenproben über dem magnetischen Nordost-Südwest-Trend, der in der aeromagnetischen Untersuchung identifiziert wurde, die von Scott Hogg and Associates geflogen und anschließend von SJ Geophysics im Jahr 2012 interpretiert wurde. Der Trend verläuft subparallel zu der Mineralisierung, die innerhalb der unterirdischen Minenanlagen von Treasure Mountain gefunden wurde, und fällt mit den Adern Vigo und Cal zusammen.

Das Programm 2020 zielt darauf ab, das Raster der MB-Zone zu erweitern und möglicherweise die gesamte Streichlänge der Bodenanomalie abzugrenzen, die mit dem magnetischen Trend zusammenfällt, um nach Erhalt einer mehrjährigen Explorationsgenehmigung ("MYAB") auf der Liegenschaft durch Schürfungen und Bohrungen Ziele für zukünftige Explorationen zu entwickeln (siehe Karte 1).



Karte 1: 2020 Treasure Mountain Exploration Program (grün markierte Ziele).

Um eine erweiterte Version von Karte 1 zu sehen, besuchen Sie bitte https://orders.newsfilecorp.com/files/4873/60122_5a88b2a6e4aae84f_001f ...

Zusätzlich zu den Bodenprobentnahmen hofft das Unternehmen, Schlitzproben von vor kurzem identifizierten silberhaltigen Adern zu entnehmen und die historisch berichtete Exposition silberhaltiger Adern zu überprüfen.

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen mit einer zu 100 % unternehmenseigenen hochmodernen Mühle und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia. Nicola hat das Ziel diese Mühle baldmöglichst wieder in Betrieb zu nehmen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen bereits vier Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit hochgradigen Goldproduzenten unterzeichnet. Es handelt sich um eine vollständig zugelassene Mühle, die sowohl Gold- als auch Silbermahlgut mittels Schwerkraft- und Flotationsverfahren verarbeiten kann. Das Unternehmen besitzt auch 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupfergrundstück und eine aktive Kiesgrube, die sich in unmittelbarer Nähe seiner Mühlenbetriebe befindet.

