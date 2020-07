In den drei Monaten zum 31.05.2020 erzielte OrganiGram Holdings einen Nettoumsatz in Höhe von 18,021 Mio. CAD; nach 24,750 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch im Vergleich zum Vorquartal (3-Monats-Zeitraum zum 29.02.2020) mit 23,221 Mio. CAD verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Rückgang beim Nettoumsatz. Die Ergebnisseite wies darüber hinaus einige negative Überraschungen auf. Der Nettoverlust betrug im aktuellen Berichtszeitraum -89,871 Mio. CAD; nach einem Nettoverlust in Höhe von -10,180 Mio. CAD im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBIDTA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) fiel mit -24,739 Mio. CAD deutlich negativ aus. Im entsprechenden Vorjahresquartal war das bereinigte EBIDTA mit +7,712 Mio. CAD noch positiv.

Die nächsten Handelstage werden zeigen, wie der Markt die Zahlen in den Kurs einarbeiten wird. Aus charttechnischer Sicht liegt bei der Aktie allerdings bereits jetzt Einiges im Argen.

Das letzte Aufbäumen, das noch Anfang Juni in Richtung 3,0 CAD zu beobachten war, ist mittlerweile vollends verpufft. Mit dem Verlust der Zone 2,4 / 2,5 CAD hatte sich das Chartbild bereits deutlich eingetrübt. Aktuell droht sogar der Verlust der eminent wichtigen 2,0 CAD. Die Aktie schloss im gestrigen Dienstagshandel (21.07.) bereits deutlich darunter. Sollte sich der Bruch manifestieren, könnte es für die Aktie eng werden. Ein Test des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 1,54 CAD ist in diesem Fall nicht auszuschließen.

Kurzum: Die Aktie ringt um einen Boden. Der drohende Verlust der wichtigen 2,0 CAD trübt das Chartbild. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 2,0 CAD muss her, um für Entlastung zu sorgen. Sollte es jedoch sogar unter die 1,54 CAD gehen, muss die Lage neu bewertet werden.