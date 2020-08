Es liegt in der Natur der Sache, dass man die Märkte lieber steigen als fallen sieht. Die wenigsten Marktteilnehmer setzen dauerhaft auf fallende Notierungen. Wenn überhaupt, werden kurzfristige Absicherungen vorgenommen. Selbst dann handelt es sich meist um Teilabsicherungen. Eine Vollabsicherung des Portfolios, wie sie oft nur von Profis mit entsprechenden Futures vorgenommen wird, werden nur wenige Privatanleger vornehmen (können). Hier bleibt nur der Verkauf der Positionen, was in einem übergeordneten Aufwärtstrend mental sehr schwer fallen dürfte. Auch die aktuelle Lage ist nicht zwangsläufig dafür geeignet, an einen stärkeren Rückgang oder gar Crash zu glauben. Tatsächlich hat sich die Situation bei den Indikatoren auch wieder etwas entspannt. Lediglich die Divergenz beim MACD-Indikator ist weiterhin intakt. Der neue sehr kurzfristige Abwärtstrend wurde gestern, wenn auch wenig überzeugend, gebrochen. Nach dem Trendbruch des seit März bestehenden Aufwärtstrends, ist allerdings mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen, da auch die Saisonalität dafür spricht.

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

Impressum

Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main. Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert, noch weitergegeben werden, ©2020. Verantwortlich: Autor: Chris-Oliver Schickentanz, CEFA Christoph Geyer, CFTe

Wichtige Hinweise

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.