Die Minenbehörde in British Columbia ist bekannt dafür, die Bereiche Umwelt und Sicherheit sehr ernst zu nehmen, sodass es nicht verwundert, dass der Bereich des Mineneingangs ("portal") noch mit Stahlnetzen und Spritzbeton gesichert werden muss. Momentan wird auch Abraum abgetragen, um anschliessend die Stahlauskleidung ("culvert") des Mineneingangs installieren zu können, wie die heute veröffentlichten Fotos zeigen:



Vollversion / Stahlnetze werden ausgelegt, die anschliessend mit Spritzbeton für eine erhöhte Sicherheit sorgen.



Vollversion



Vollversion



Vollversion



Vollversion

Finale Phase

Sobald diese letzten Arbeiten am Mineneingang abgeschlossen sind und die Mine mit Wasser und Luft versorgt ist, erwartet Ximen die Genehmigung für den Bau eines neuen Stollens. Laut heutiger News haben die Behörden Ximen aufgefordert, eine "finale Einreichung" ("final submission) und öffentliche Bekanntmachung ("public notification") einzuleiten, nachdem das Unternehmen aktualisierte Genehmigungsdokumente bereitgestellt hat. Das bedeutet, dass diese wichtige Genehmigung nach Abschluss der aktuellen Arbeiten eintreffen sollte.

Allerdings wissen Ximen-Aktionäre nur allzu gut, dass der Start der Goldproduktion nicht vom Bau des neuen Stollens abhängig ist. Denn sobald der Mineneingang modernisiert wurde, gibt es sofort Zugang zum bereits existierenden Stollen namens 257-Level. In diesem Stollen müssen alsdann nur noch 5 m an Gestein entfernt werden, um hochgradige Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 31,72 g/t Gold abbauen zu können. Die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2009 verdeutlicht, dass allein mit dem 257-Stollen etwa 373.238 Unzen Gold abgebaut werden können, die einen Verkaufswert von rund $1 Milliarde CAD haben:

Mit dem Bau eines neuen Stollens können weitere, hochgradige Goldvorkommen abgebaut werden, die bereits mit Bohrungen nachgewiesen wurden. Ximen plant offensichtlich, Gold aus 2 Stollen gleichzeitig zu produzieren, um Aktionäre nach Produktionsstart im 257-Stollen mit Wachstum zu begeistern.

Ximen machte schon letzten Monat deutlich, dass der Start der Goldmine oberste Priorität hat, um den offiziellen Sprung zum Produzenten zu machen: "Sobald die Erneuerung des Mineneingangs ("portal") zum 257-Stollen abgeschlossen ist, können wir uns darauf fokussieren, den ersten Dore-Barren zu produzieren..."

Perfekte Rahmenbedingungen

Der Goldpreis befindet sich in praktisch allen Währungen in einem starken Aufwärtstrend. Vor kurzem konnte auch der USD-Goldpreis sein 2011-Allzeithoch ($1923) übersteigen und notiert aktuell deutlich darüber.

Dass man sich aktuell auf bevorstehende Korrekturen nicht allzu viel verlassen sollte, zeigt der folgende Seasonax-Chart von Dimitri Speck. Denn saisonal über die letzten 24 Jahre betrachtet beginnt ab Anfang August eine starke Aufwertungsphase beim Goldpreis, die erst im Oktober in eine scharfe, knapp 2-monatige Seitwärtskonsolidierung übergeht, woraufhin ab Mitte Dezember eine noch stärkere Preissteigerungsphase beginnt, die erst ab März für durchschnittlich 5 Monate konsolidiert:

Die Zeiten sind also perfekt für Goldaktien – besonders aber für solche, die den seltenen Aufstieg in die erlesene Liga der Produzenten schaffen. Die neue Markt- und Chartanalyse "Die Silberrakete ist gestartet, aber noch lange nicht am Ziel" verdeutlicht, dass wir uns genauso für Gold erst am Anfang eines neuen Bullenmarktes befinden und kurze Verschnaufpausen bzw. Preiskorrekturen zum Nachkaufen genutzt werden können. Dies trifft in gleichem Maße auch für die Goldaktie Ximen Mining Corp. zu, denn in den kommenden Wochen können bahnbrechende News über Kenville, Brett und andere Projekte erwartet werden, sowie höchst erfreuliche "Aktivitäten" rund um diesen angehenden Goldproduzenten mit aussergewöhnlich hochgradigen Erzgehalten, die auf schnellstem Wege in Produktion gebracht werden.



Vollversion / Der Chart von Katusa Research zeigt, dass wir uns erst am Anfang eines Gold-Bullenmarktes befinden und dass jederzeit ein noch stärkerer Preisanstieg beginnen kann.

Technische Perspektive



Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture (15 min. verzögert): http://schrts.co/fUWANsSf

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 61.730.731



Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,60 CAD (13.08.2020)

Marktkapitalisierung: $37 Mio. CAD



Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,378 EUR (13.08.2020)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #32: “Bonanza-Bohrerfolg: 69 g⁄t Gold über 71 m“

Report #31: “Fast am Ziel: Ximen mit grossen Schritten in die hochgradige Goldproduktion“

Report #30: “Offiziell: Ximen beginnt Gold-Produktion in wenigen Wochen“

Report #29: “Kenville 257-Stollen schon in einem Monat produktionsbereit“

Report #28: “Strategisch wichtig: Ximen kann deutlich schneller mit der Goldproduktion beginnen“

Report #27: “Produktionsstart in Sicht: Die Instandsetzung der Kenville Untergrund-Goldmine hat begonnen“

Report #26: “Ximen setzt weltweit neue Maßstäbe bei der Gold-Gewinnung“

Report #25: “Hurra, Hurra: Ximen ist wieder da!“

Report #24: “Börsencrash und Goldaktien: Strong-Buy für Ximen Mining da zum starken Übernahmekandidaten gereift“

Report #23: “Das grosse Comeback der Goldaktien: Ximen Aktie setzt zum Sprung an“

Report #22: “Ximen Mining mit Topnews auf der Überholspur“

Report #21: “Ximen Mining zementiert neuen Aufwärtstrend als angehender Goldproduzent“

Report #20: “Institutioneller Paukenschlag:Die Laurentian Bank wird strategischer Finanz- und M&A-Berater von Ximen Mining“

Report #19: “Kenville Goldmine: Eine umweltbewusste Untergrundmine im Süden von British Columbia“

Report #18: “Produktionsstart der Kenville Goldmine deutet sich an“

Report #17: “Mehr als 100 m lange Vererzung entdeckt, Dimensionen noch nicht absehbar, Bohrung läuft weiter“

Report #16: “Die Tiefenbohrung hat begonnen und die Stargate-Enthüllung steht bevor: Ein riesiges Gold-System?“

Report #15: “Erster Goldbarren noch in diesem Jahr: Untergrundstollenbau startet in Kürze“

Report #14: “Alle Augen sind auf Gold Drop und Stargate II gerichtet: Tiefenbohrung zur Entdeckung einer riesigen Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen Gold“

Report #13: “Ximen prescht mit geballter Finanzkraft zum Goldproduzenten: Minenplan erstmals enthüllt"

Report #12: “Ximen befreit die Kenville Goldmine von Royalty-Belastung, um Minenbetrieb noch attraktiver zu machen"

Report #11: “Das Schöne an hochgradigem Gold (und Silber!): Ximen macht ernst und expandiert Arbeiten auf mehreren Projekten gleichzeitig"

Report #10: “Ximen Mining: Der Erfolgsweg ist nun geebnet"

Report #9: “Ximen auf dem Weg in die Geschichtsbücher dank geplanter Übernahme der Kenville Goldmine"

Report #8: “Mehrere Industrieanfragen veranlassen Ximen zur Neuanalyse von aussergewöhnlich hochgradigen Tellur-Bohrkernen"

Report #7: “Ximen nimmt den Minenexperten Dr. Ball unter Vertrag“

Report #6: “Lage, Lage, Lage: Ximen Mining hat den Schlüssel zum Erfolg“

Report #5: “Bohrloch mit 541 g⁄t Gold: Hauptader der gesamten Region gefunden?“

Report #4: “Rekordverdächtige Bohrergebnisse mit 232 g⁄t Gold und 2 kg⁄t Silber über 3,13 m im Süden von British Columbia“

Report #3: “Goldene Zeiten für Ximen Mining: Starke Bohrergebnisse und steigende Edelmetallpreise beflügeln die Aktie“

Report #2: “Ximen Mining enthüllt erstaunliche Bohrkern-Details kurz vor Eintreffen der Laborergebnisse“

Report #1: “Ximen Mining: Auf der Jagd nach mehreren Millionen Unzen Gold in British Columbia“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Lizenrechte vom Titelbild wurden erworben von RobSt.