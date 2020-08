Wertlos, wertloser, … Papiergeld?

Fiskalpolitik: Mit der Einigung auf das euphemistisch als »Wiederaufbaufonds« bezeichnete nächste EU(ro)-Rettungs-Vehikel in Höhe von 750 Mrd. Euro öffnete die Politik in der EU27 gleich in mehrfacher Hinsicht die Büchse der Pandora. Schließlich hat diese mit ihrem Einstieg in die von den EU-Nettozahlern noch bis dato so vehement abgelehnte Haftungsgemeinschaft via (Corona-)Eurobonds den reformunwilligen Empfängerländern nicht nur nun den weiteren Weg in den Überschuldungs-Olymp geebnet. Obendrein legte die Politik zudem durch ihre generöse Verteilung von 390 Mrd. Euro teuren Geldgeschenken (!) auch noch den Grundstein dafür, dass mit Blick auf das laut EU-Haushaltskommissar Hahn bis dato gänzlich fehlende Interesse am 360-Mrd.-Euro-Kreditpart des Rettungsfonds zukünftig einzig nur noch Geldgeschenke von den Südländern zur ihrer Dauerrettung akzeptiert werden könnten. Angesichts der gigantischen »Rettungsschulden« ist klar, dass diese nicht aus dem (schrumpfenden) Steuertopf Deutschlands, sondern nur durch die EZB-Druckerpresse finanziert werden können.