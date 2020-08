NEW YORK (dpa-AFX) - In New York sind die wichtigsten Indizes am Mittwoch allesamt ins Minus gerutscht. Lange profitierten der Dow Jones Industrial und andere Indexkollegen von einem Hoffnungsschimmer im Tauziehen um ein neues Corona-Konjunkturpaket und der Rekordrally bei den gewichtigen Apple-Aktien, die mit einem zeitweise erreichten Börsenwert von über zwei Billionen Dollar Börsengeschichte schrieben.

Nach dem spät veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed verloren die US-Börsen aber ihren Rückenwind, der dem technologielastigen Nasdaq 100 und dem S&P 500 zwischenzeitlich neue Bestmarken beschert hatte. Die Währungshüter betonten wirtschaftliche Unsicherheiten und schürten eben diese auch unter den Anlegern.