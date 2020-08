Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten hat in den Tagen seit unserer letzten Kommentierung (vom 23.07.) eine starke Vorstellung abgeliefert. So ganz überraschend kam der Test der 10,0 US-Dollar zu Monatsbeginn nicht. Nach dem Höhenflug ist allerdings erst einmal konsolidieren angesagt…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 23.07. hieß es u.a. „[…] Im Vorfeld der Q2-Zahlen (geplante Veröffentlichung am 29.07.) zeigt sich die Aktie, vom haussierenden Goldpreis angetrieben, in Rallystimmung. Der Sprung über die Zone 7,66 / 7,85 US-Dollar scheint zunächst gelungen. Insofern wäre es ein herber Rückschlag und müsste auch eine Neubewertung der Lage erforderlich machen, sollte es für die Aktie nun noch einmal deutlich unter die 7,66 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite dürfte hingegen der zweistellige Kursbereich so langsam seine Anziehungskraft entwickeln.“

Die fortgesetzte Hausse beim Goldpreis, aber auch die guten Quartalsergebnisse, die zwischenzeitlich veröffentlicht wurden, trieben die Produzentenaktie in Richtung 10,0 US-Dollar. Das Erreichen dieses Meilensteins initiierte schließlich Gewinnmitnahmen. Die Konsolidierung läuft noch immer und sie verläuft durchaus vielversprechend. Wird hierdurch womöglich die Basis für einen neuerlichen Aufwärtsimpuls gelegt? Die nächsten Tage und Wochen werden es zeigen.

Schauen wir noch einmal auf einige wichtige Eckdaten aus dem Quartalsbericht. Kinross Gold generierte im zweiten Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von 1,007 Mrd. US-Dollar, nach einem Umsatz in Höhe von 0,837 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen konnte den Gewinn deutlich steigern. Im zweiten Quartal 2020 betrug der Nettogewinn 195,7 Mio. US-Dollar, nach 71,5 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2019. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn betrug im aktuellen Berichtszeitraum 194,0 Mio. US-Dollar; nach 79,6 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Markt nahm die Zahlen wohlwollend zur Kenntnis.

Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen. Auf der Oberseite hat der Bereich um 10,0 US-Dollar noch einmal seine Relevanz als Widerstand unter Beweis gestellt. Diese Marke gilt es zu überwinden. Daran führt kein Weg vorbei. Auf der Unterseite sollte man den Bereich 7,66 / 7,85 US-Dollar im Auge behalten. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.