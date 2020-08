NEW YORK (dpa-AFX) - Techboom und Krise in der Old Economy: Der steile Aufstieg vieler Techwerte in der Corona-Pandemie und die schwindende Bedeutung fossiler Energien wirbeln den bekanntesten Aktienindex der Welt, den Dow Jones Industrial , durcheinander. Das derzeit am längsten im Dow vertretene Unternehmen, der Ölriese ExxonMobil , muss den Index Ende August verlassen. "Die Änderungen sind ein Zeichen der Zeit - raus mit Energie und rein mit der Cloud," sagte der Investment-Experte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Auslöser für die Indexänderung ist der Aktiensplit von Apple , wie der Indexanbieter S&P am Montagabend mitteilte. In der Folge sinkt nämlich die Gewichtung des iPhone-Konzerns im Dow Jones. Deshalb müsse ein anderer Techwert die Lücke schließen: Nachrücker ist der Softwareexperte und SAP-Rivale Salesforce. Der Index soll schließlich die US-Wirtschaft abbilden, die immer stärker durch Firmen aus der New Economy bestimmt wird.