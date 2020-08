Weiter grünes Licht von der US-Notenbank für den Aktienmarkt – die Zinsen bleiben tief, auch wenn die Inflation mal über das Ziel hinausschießen sollte. Fed-Chef Powell verkündete heute auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, dass seine Institution künftig ein „durchschnittliches Inflationsziel“ von über zwei Prozent über einen gewissen Zeitraum und nicht mehr nur ein starres Ziel von zwei Prozent anstreben wird. Dies bedeutet, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger bereit sind, einen Preisanstieg über zwei Prozent für gewisse Zeiträume zu tolerieren, um andere Perioden auszugleichen, in denen die Inflation unter dem Zielwert liegt.

So setzt die Wall Street auch heute ungehindert ihre Rekordjagd fort – schon das Kursfeuerwerk an der Technologiebörse Nasdaq gestern sorgte zum heutigen Handelsstart für gute Stimmung auch in Frankfurt. Aber erneut kann der Deutsche Aktienindex nicht wirklich mit der Börse in New York mithalten und bröckelte im Laufe des Tages wieder ab.



Die Gefahr der Rally an der Technologiebörse Nasdaq liegt nicht darin, dass sich eine zweite Dot.com Blase etabliert, denn dafür sind die Unternehmen heute ganz anders positioniert und stellen den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns dar. Aber die sich immer weiter fortsetzende Spekulation sorgt für eine gigantische Bewertung der Unternehmen, die diese in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht erwirtschaften können. Die Aktienkurse zumindest werden auf diesen Niveaus keine unternehmerischen Fehlentscheidungen mehr tolerieren.