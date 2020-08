Die Aktie der US-Bank hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung weiter nach oben gekämpft. Dennoch bleibt es bislang eine vergleichsweise zähe Angelegenheit mit übersichtlichen Erfolgen. Doch diese mehren sich immerhin…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.07. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit geriet die Aktie doch noch weiter in Bedrängnis und lief den Supportbereich von 90,0 US-Dollar an. Hier gelang ihr jedoch die Trendwende. Sie initiierte eine Erholung. Die zurückliegende Korrektur kann man in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (rot dargestellt) pressen, die nun mit dem Vorstoß auf der Oberseite regelkonform aufgelöst wurde. Um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen, muss die Aktie über den Widerstand bei 103,0 US-Dollar laufen. Die eigentliche Bewährungsprobe würde dann im Bereich des markanten Juni-Hochs bei 115,8 US-Dollar warten. Auf der Unterseite haben die 90,0 US-Dollar unverändert eine zentrale Bedeutung.“



Zum damaligen Zeitpunkt notierte der Wert unterhalb von 100 US-Dollar. In der Folgezeit entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen um diese psychologisch relevante Marke. Nach einem nochmaligen Rücksetzer in den Bereich von 95,0 US-Dollar gelang es JPMorgan Chase schließlich doch, die 100er Hürde zu überspringen. Kurz darauf wurde der Widerstandsbereich um 103 US-Dollar übersprungen. Der Weg in Richtung Juni-Hoch bei 115,8 US-Dollar war frei. Bereits im Bereich von 106 US-Dollar verlor der Vorstoß jedoch an Dynamik und fiel letztendlich in sich zusammen. Kurzzeitig ging es für den Wert noch einmal unter die 100 US-Dollar, doch mittlerweile notiert er wieder darüber…

Über die letzten Wochen hat sich ein leicht ansteigender Aufwärtstrend (grün) etabliert. Die ganz große Dynamik ist hierbei allerdings noch nicht auszumachen.

Die Aufgaben auf der Oberseite sind klar definiert: Der Wert muss über die 103,0 US-Dollar, über die 106,0 US-Dollar und schließlich über die 115,8 US-Dollar, um sich den Weg freizukämpfen. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 95,0 US-Dollar gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.