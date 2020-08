Anhand des Chartbildes aus der Vorwoche erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Die vergangene Handelswoche startete mit einem Sprung über die 13.000er-Marke, welche per Schlusskurs nicht mehr aufgegeben wurde. Ein pauschal starkes Zeichen, welches sich zum Übergang des Kalendermonats noch einmal beweisen muss.

Nur zwei positive Handelstage haben für die positive Performance in der Woche gesorgt. Dabei stand vor allem der Montag im Blickfeld der Anleger, da hier ein Ausbruch aus der mittelfristigen Range erfolgte und die 13.000er erneut erobert wurde. Ein Level, was vor allem psychologische Bedeutung hat. Dies spürte man im weiteren Wochenverlauf deutlich, da beispielsweise gleich am Mittwoch die Konsolidierung auf diese Bewegung, welche im Hoch bis 13.221 Punkte lief, noch einmal knapp an die 13.000 zurückgelaufen war (13.010 Punkte).