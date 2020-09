844 Prozent, Silber-Rush-Sensation & Dax-Ausbruch– TESLA, Blackrock Gold, Dax30, NIO Inc.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten haben sich durch den politisch angeordneten LockDown in vielen Ländern der Erde deutlich verschlechtert. Aus Sicht der Realwirtschaft spielen daher für viele Menschen die Börsen verrückt, weil diese von einem Hoch zum Nächsten jagen. Doch wer etwas mehr hinter die Kulissen schaut, für den ist klar, dass die Flucht aus den ausfallgefährdeten Staatsanleihen erst am Anfang steht. Für viele Staatsfonds, Pensionskassen und Family Offices gilt im Moment nur, die Billionenschweren Anlagesummen aus dem einst liquidesten Markt der Welt – den Staatsanleihen – in den nächsten liquiden Markt – dem Aktienmarkt – zu transferieren. Davon profitieren nicht nur Indizes wie der Dax oder Edelmetalle wie Gold und Silber, sondern auch Zukunftsmärkte wie E-Mobilität & Batterien, aber auch die Gold- und Silberproduzenten.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de