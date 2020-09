Die Akienmärkte - besonders die großen US-Techwerte, aber auch vor allem Tesla - erlitten gestern den nächsten herben Abverkauf! Damit verzeichnet der Nasdaq den schnellsten 10%-Abverkauf seiner Geschichte - und den schlechtesten Monatsstart seit Januar 2016. Aber dennoch gibt es nun etwas Hoffnung für die Bullen, dass der Abverkauf zumindest pausieren könnte: so ist das Volatilitätsbarometer VIX, das den Abverkauf der Aktienmärkte faktisch angekündigt hatte, gestern trotzz fallender Kurse der Indizes nicht mehr gestiegen. Und: nach dem sell off sind die Märkte nicht mehr überkauft, daher könnte die Ent-Hebelung nun zumindest eine Pause machen. Aber das wird wohl dennoch ein wilder Ritt in den nächste Tagen - der ausbleibende Stimulus und die schlechter werdenden Konjuntkturdaten bleiben Belastungsfaktoren..

Das Video "Abverkauf - aber etwas Hoffnung für die Bullen!" sehen Sie hier..