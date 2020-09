Dow-Jones-Index – Strohfeuer oder realle Erholung

Die Volatilität bei den großen Technologietiteln wie Apple, Amazon.com und Microsoft hat in den letzten Tagen die Märkte dominiert. Die Tech-Aktien konnten sich am Mittwoch nach einem Ausverkauf in den vergangen drei Handelssitzungen erstmal erholen. Trotz der jüngsten Rückschläge konnte der Nasdaq-Index in diesem Jahr mehr als 20% zugelegen.

Die gesamte Analyse lesen Sie auf:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dow-jones-in ...