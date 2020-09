Die Stimmung ist schlecht. Betrugsvorwürfe bei Nikola lasten schwer auf der Aktie und auch auf Nel Asa, die von Anlegern in Sippenhaft genommen wird. Hindenburgresearch, ein Research-Dienst in den USA, hat in einer Studie mit dem Titel "Wie man es mit einem Ozean aus Lügen zu einer Kooperation mit dem größten Automobil-OEM bringen kann" einen Verriss auf Nikola veröffentlicht. Dabei hat man auch aufgezeichnete Telefonanrufe, Textnachrichten, private E-Mails und Fotos hinter den Kulissen veröffentlicht, in denen Dutzende falscher Aussagen von Nikola-Gründer Trevor Milton aufgeführt sind. "Wir haben noch nie eine solche Täuschung bei einer Aktiengesellschaft gesehen, insbesondere bei dieser Größe", heißt es in dem Bericht.

Was diese News für Nel Asa bedeutet und warum die Nel Asa Aktie am heutigen Montag auf der Kippe stehen könnte erfahren Sie in unserer aktuellen Nel-Analyse.

