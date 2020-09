Kaum haben die Aktienmärkte den Betrugsfall Wirecard verdaut, kommt ein neuer Verdacht auf (wie einst bei Wirecard durch einen angelsächsischen Leerverkäufer): die im MDAX gelistete Grenke AG soll seit Jahren Bilanzmanipulation und betrügerische Geschäfte betreiben. Diesmal aber ermittelt die Finanzaufsicht Bafin nicht gegen den Ankläger, sondern gegen das betroffene Unternehmen selbst! Nach Wirecard nun Grenke, in den USA der Elektrolastwagen-Hersteller Nikola - das ist schon eine auffallende Häufung! Die Aktienmärkte an der Wal Street setzen ihre Erholung weiter fort unter dünnem Handelsvolumen - entscheidend sind die morgige Fed-Sitzung und der große Verfall am Freitag. Der Dax scheint derzeit im Teifschlaf zu sein..

