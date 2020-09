NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) hat an der Wall Street gespannte Ruhe geherrscht. Während die Standardwerte am Mittwoch etwas zulegten, gaben Technologieaktien ein wenig nach.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,46 Prozent auf 28 123,12 Punkte vor. Der US-Leitindex war zuletzt mehrfach an der runden Marke von 28 000 Punkten gescheitert, seitdem er mehr als 1500 Punkte von seinem Zwischenhoch über 29 000 Punkten Anfang September zurückgefallen war.