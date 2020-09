Die Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals befindet sich in einer eher misslichen Lage. Der Markt haderte mit den Anfang August vorgelegten Q2-Daten des Unternehmens. Das vermeldete Umsatzniveau war zu wenig für die Ambitionen des Unternehmens und das damals ambitionierte Bewertungsniveau der Aktie. Nach einem ersten vergeblichen Versuch, im Bereich von 110,0 US-Dollar Halt zu finden, dehnte sich die Korrekturbewegung weiter aus. Derzeit steht der zentrale Unterstützungsbereich im Fokus. Die aktuellen Marktunbilden erschweren der Aktie darüber hinaus die Bodenbildung…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen weiter in Richtung der „heißen“ Zone; also in Richtung 100 / 96 US-Dollar. Damit kommt dem Verlauf der nächsten Handelstage eine große Bedeutung zu. Ein ernsthafter Test der Zone 110 / 96 US-Dollar sollte nicht überraschen. Sollte es unter die 96 US-Dollar gehen, würden die 90,0 US-Dollar als nächste Unterstützung warten. Auf der Oberseite bleibt es dabei. Ein Comeback oberhalb von 110,0 US-Dollar würde die charttechnische Lage entspannen…“