Ungeachtet der fortschreitenden Konsolidierung im Gold-Silber-Bereich setzte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines ihre Bodenbildung fort. Hierbei musste der Wert eine „Schrecksekunde“ überstehen, als eine wichtige Unterstützung ins Wanken geriet…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 19.09. unter anderem „[…] Vor allem die deutliche Abwärtsreaktion vom Freitag (18.09.) mahnt zur Vorsicht. Die Aktie tauchte erneut unter die 84,5 US-Dollar ab und nimmt nun Kurs in Richtung 80,0 US-Dollar. Damit ist die Ausbruchsituation bzw. das Kaufsignal erst einmal neutralisiert. Die nächsten Handelstage werden wichtig und möglicherweise auch richtungsweisend. Im Idealfall setzt der Wert nun nach, dreht wieder nach oben ab und erobert die 84,5 US-Dollar zurück. Das würde für Entlastung sorgen. Brenzlig könnte es hingegen werden, sollten die 77,0 US-Dollar, die sich zuletzt als veritable Unterstützung erwiesen, unterschritten werden. In diesem Fall würden die 70,0 US-Dollar auf den Plan treten.“



Der Versuch, die Konsolidierung auf den Bereich von 84,5 US-Dollar einzudämmen, schlug fehl. Aber das zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung ab. In der Folgezeit standen die 77,0 US-Dollar im Fokus. Mitte letzter Woche wurde es dann zudem brenzlig, als diese Unterstützung attackiert wurde und die Aktie auch kurzzeitig darunter abtauchen musste. In dieser Phase stand eine Ausdehnung der Bewegung auf 70,0 US-Dollar zu befürchten. Dazu kam es aber nicht. Die Goldaktie zeigte Comebackqualitäten und kämpfte sich in der zweiten Wochenhälfte über die 77,0 US-Dollar zurück.

Die nächsten Handelstage müssen zeigen, was die Erholung wert ist. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 80,0 US-Dollar bzw. 84,5 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Auf der Unterseite würde ein erneuter Rücksetzer unter die 77,0 US-Dollar die 70,0 US-Dollar als Bewegungsziel aktivieren…