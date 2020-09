Voyager Digital nimmt 50. digitalen Vermögenswert und 10. DeFi-Vermögenswert in seine Liste auf und erweitert damit die größte Auswahl an Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten durch einen Agency Broker

NEW YORK, 28. September 2020 /CNW/ - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2) – ein börsennotierter, lizenzierter Asset Broker für kryptographische Vermögenswerte, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen 50. digitalen Vermögenswert und sein 10. dezentrales Finanz-Token, Decentraland MANA, in seine provisionsfreie Handelsplattform für Kryptowährungen aufgenommen hat.

Voyager wird auch in Zukunft weitere digitale Vermögenswerte, insbesondere DeFi-Token, in seine Liste aufnehmen, um den Kunden die stabilste Lösung für den Kauf, das Halten und den Zugewinn von Kryptowährungen in einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche zu ermöglichen. Voyager hat vor kurzem Transfers für führende DeFi-Projekte, Uniswap (UNI), UMA (UMA), yearn.finance (YFI), Band Protocol (Band), Kyber Network (KNC) und Polkadot (DOT) aufgelistet und unterstützt diese auch. Geplant ist, die Plattform in Zukunft um diverse Token zu erweitern, um das DeFi-Wachstum zu forcieren.

„Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Wir unterstützen nunmehr 50 digitale Vermögenswerte; das ist aus unserer Sicht die breiteste Auswahl an digitalen Vermögenswerten, die den Verbrauchern auf einer einzigen Plattform zur Verfügung steht“, weiß Steve Ehrlich, Mitgründer und CEO von Voyager Digital. „Voyager bietet nun auch Zinsen ohne Lockups oder Mindestbeträge für 17 Währungseinheiten. Damit positioniert sich Voyager als führende Kryptodestination in den Vereinigten Staaten und bald auch auf internationaler Ebene. Im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Plattform stellen wir eine beachtliche Akzeptanz sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Nutzern fest. Den Nachweis liefern unsere starken Handelskennzahlen und das Umsatzwachstum. Die Einnahmen im ersten Quartal des neuen Wirtschaftsjahres werden, wie bereits angekündigt, voraussichtlich über 2 Millionen US-Dollar liegen und entsprechen damit einer Steigerung um 200 % gegenüber dem Vorquartal. Mit unserer starken Geschäftsdynamik und der jüngsten Kapitalerhöhung sind wir gut dafür gerüstet, unser exponentielles Wachstum fortzusetzen.“