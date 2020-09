Rüsselsheim am Main (ots) -



- Nach dem Facelift: markante Front nach neuester Marken-DNA

- Überarbeitetes i-Cockpit® mit digitalem Kombiinstrument und ab Niveau Allure

mit zehn Zoll großem Touchscreen

- Neue Optionen beim Design und bei den Fahrerassistenzsystemen

- Erhältlich mit Benzin- und Dieselmotoren sowie mit Plug-In Hybrid Varianten

- Preislich startet der neue PEUGEOT 3008 ab 28.805,04 Euro UVP



Der neue PEUGEOT 3008 ist ab sofort bestellbar. Nach dem Facelift präsentiert

sich das SUV mit vertikalen Tagfahrlichtern und rahmenlosem Kühlergrill noch

markanter. Neu im PEUGEOT i-Cockpit® sind ebenfalls ein individuell

konfigurierbares Kombiinstrument und ab dem Niveau Allure ein zehn Zoll großer

Touchscreen. Auch das Nachtsichtsystem Night Vision ist nun für den PEUGEOT 3008

verfügbar. Preislich startet der neue PEUGEOT 3008 ab 28.805,04 Euro UVP.





Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Bereits vor demFacelift gehörte der PEUGEOT 3008 zu unseren beliebtesten Modellen. Nun ist dasSUV durch die zahlreichen Neuerungen noch attraktiver. Das neue Design wird beiunseren Händlern und auf den Straßen für viel Aufmerksamkeit sorgen."Neue Marken-DNA bringt dem PEUGEOT 3008 einen markanteren AuftrittOptisch zeigt sich die Front des PEUGEOT 3008 entsprechend der neuen Design-DNAkomplett überarbeitet. Der rahmenlose Kühlergrill trägt in seiner Mitte dasLöwenemblem und reicht bis unter die Lichtsignaturen. Diese sind eckiger undverschaffen dem Modell durch vertikale Tagfahrlichter einen hohenWiedererkennungswert. In den Niveaus GT und GT Pack ist das SUV mitFull-LED-Scheinwerfern sowie statischer Kurvenlichtfunktion ausgestattet.Exklusiv bietet die Löwenmarke für die beiden höchsten Niveaus das "Black Pack"an, mit dem zahlreiche Elemente wie Kühlergrill, Front- und Heckschürze in edlemSchwarz gehalten sind.Mit dem Facelift erneuert sich auch die Struktur der Ausstattungsniveaus. Active, Allure und GT können fortan jeweils durch erweiterte Ausstattungsniveaus -Active Pack , Allure Pack und GT Pack - mit zusätzlichen Ausstattungen ergänztwerden.Neues Kombiinstrument und größerer TouchscreenBereits im Einstiegsniveau Active sind das digitale Kombiinstrument mithochauflösendem 12,3-Zoll-Bildschirm (31,2 cm) und der Acht-Zoll-Touchscreen(20,3 cm) serienmäßig an Bord. Ab dem Niveau Allure misst der neueHD-Touchscreen zehn Zoll (25,4 cm). Wer sich für das höchste AusstattungsniveauGT Pack entscheidet, kommt in den Genuss des FOCAL-Soundsystems® mit zehnLautsprechern und einer Gesamtleistung von 515 Watt.