Tristesse und Lethargie bestimmen derzeit weitgehend das Handelsgeschehen im Cannabis-Sektor. Von der Euphorie vergangener Tage ist man weit entfernt. Die Kursentwicklung der Cannabis-Aktien ist entsprechend. OrganiGram Holdings macht diesbezüglich keine Ausnahme.

Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir die Aktie bei ihrer schwachen Kursentwicklung. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 25.08. unter anderem „[…] Der Unterstützungsbereich um 1,7 CAD steht nach wie vor im Feuer. Zwischenzeitlich wagte die Aktie einen Vorstoß zur Entlastung. Doch wieder einmal erwies sich der Bereich um 2,0 CAD als (zu) hohe Hürde. Die Aktie respektive die Erholung scheiterte krachend. Die Unterseite birgt unverändert hohe Risiken. Aktuell scheint der Bereich von 1,7 CAD „aufzuweichen“. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 1,54 CAD (letztes Verlaufstief) ist weiterhin nicht auszuschließen. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Bereich um 2,0 CAD der Oberseite noch einmal an Relevanz gewonnen. Die Aktie befindet sich in einer schwierigen Lage. Sollte es nun auch noch unter die 1,54 CAD gehen, muss unverändert eine Neubewertung der Lage erfolgen.“



Es dauerte nicht lange, bis die Aktie weiter unter Druck geriet und die Marke von 1,54 CAD aufgeben musste. Die Bewegung dehnte sich daraufhin weiter aus. Das neue Bewegungstief wurde im Bereich von 1,37 CAD markiert.

Zwischenzeitlich lancierte die Aktie zwar eine Erholungsbewegung, doch diese ließ wichtige Attribute vermissen. Um für eine nachhaltige Entlastung auf der Oberseite zu sorgen, hätte es über die 1,7 CAD gehen müssen. Doch letztendlich scheiterte der Wert an diesem Unterfangen und stellte damit einmal mehr sein Unvermögen unter Beweis, in der aktuellen Gemengelage nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der Vorstoß ist mittlerweile nahezu komplett verpufft, sodass aktuell erneut der Bereich des letzten Verlaufstiefs zur Disposition steht.