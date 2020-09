Voestalpine – vom Momentum profitieren?

Mit Zertifikaten und Aktienanleihen können kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger, die Ihr Portfolio mit einem zyklischen Basiswert ergänzen möchten und für die Voestalpine-Aktie eine Seitwärtsbewegung oder leicht steigende Kurse prognostizieren, hohe Renditen erzielen.

Die Aktie des österreichischen Stahlherstellers Voestalpine (ISIN AT0000937503) hat den europäischen Aktienmarkt (EuroStoxx50 und Stoxx Europe 600) um ca. 15 Prozent überflügelt. Diese Outperformance führen die Analysten der Société Générale auf die Erholung der Stahlpreise in Europa, dem Hauptmarkt von Voestalpine (60 Prozent der Umsätze, 15 Prozent USA) zurück, zudem sollten mittelfristig die Implikationen eines europäischen Green Deals – eine Green Tax für klimaschädliche Produzenten, verstärkte Investitionen in Schienenverkehr (15 Prozent des Umsatzes) und die Entwicklung von Wasserstoff-Energie (30 Prozent der Umsätze mit Automotives). Außerdem sollte Voestalpine von einer Konsolidierung des Sektors in Europa profitieren. Das 12-Monats-Kursziel von 27,50 Euro bietet gegenüber dem aktuellen Kurs von 22 Euro ein Potenzial von 25 Prozent p.a.– ähnlich attraktive Renditen bieten Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Drei Strategien für defensive Anleger