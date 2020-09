Nach den gestern erfolgten 400 Punkten Kursgewinn musste der DAX heute eine Verschnaufpause bzw. eine Konsolidierung einlegen. Sie führte am Ende nicht sehr tief im Chartbild zurück, doch zeigt die weitere Unsicherheit am Markt deutlich auf.

Wochenauftakt verdaut

Ein solch starker Anstieg wie am Montag gesehen muss erst einmal verdaut werden. Sehr selten setzt sich eine solche Dynamik über mehrere Tage hinweg. So verwunderte es auch nicht, dass nach Kursen um 12.900 in der Vorbörse eine Konsolidierung einsetzte. Mit dem XETRA-Start war dann das Schlussniveau vom Freitag bereits unterschritten und wenig später auch das Vorwochenhoch sowie die 12.800er-Marke.

Das Momentum zeigte sich auf der anderen Seite des Marktes als noch am Montag gesehen - erst nach den ersten 90 Minuten Handel zeigte sich um 12.738 Punkte eine Bodenbildung. Sie führte den Index erneut über die 12.800 zur 12.850 - einem Bereich, der als Konsolidierungshoch in der Vorwoche bereits Bedeutung erhielt. Daran scheiterte der Markt am Ende und hinterließ ein kleines Minus von 45 Punkten zum XETRA-Schluss.

Intraday zeigte sich damit folgendes Bild:

Die Handelsspanne ging wieder zurück und war mit 120 Punkten auf einem mittleren Durchschnittslevel:

Eröffnung 12.817,79PKT Tageshoch 12.859,14PKT Tagestief 12.738,30PKT Vortageskurs 12.870,87PKT

Zurückhaltung an der Wall Street im Vorfeld des TV-Duells zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten umrahmen den bisherigen Handelstag an der Wall Street. Das Duell wird in der Nacht stattfinden, so dass erst am morgigen Tag ein entsprechendes Fazit veröffentlicht werden kann.

Welche DAX-Aktien sorgten am Dienstag für Bewegung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Über die Bankenwerte berichteten wir bereits gestern. Sie gerieten heute unter Druck und beendeten erst einmal ihre Gegenbewegung. Weitere Infos zur Deutschen Bank als heutigen Tagesverlierer im DAX und der Commerzbank wurden heute Morgen von unserem Händler entsprechend aufgeführt:

Gesucht waren indessen defensive Aktien wie die Versorger RWE, aber auch der Konsumgüterhersteller Henkel und Beiersdorf. Gerade bei der Absenkung von Volatilität sind solche Werte hier im Interesse von Anlegern, auch wenn keine expliziten Meldungen dazu am Markt zu finden waren.

Vor dem Hintergrund weiter zunehmender Corona-Zahlen in vielen Ländern der Welt teilweise mit Tages-Rekorden in Indien oder Russland sind auch die Werte gefragt gewesen, welche nicht unter der Corona-Krise gelitten hatten. Im DAX war dies der Esseslifer-Spezialist Delivery Hero, welcher heute die DAX-Gewinnerliste anführen konnte.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieses Reversal im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Auf den Erholungstag kam heute ein Konsolidierungstag. Dieser ist auf Grund der niedrigen Tagesspanne vergleichweise kaum zu sehen. Er signalisiert erst einmal aus Sicht der Charttechnik eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer.

Ob hier der nächste Schub bis zur 13.000 oder ein erneutes Absinken bis 12.500 anstehen, wird als Reaktion womöglich morgen nach dem TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten in den USA zu sehen sein:

