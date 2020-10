Der Ölpreis ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Um zehn Prozent, von 37 auf 41 Dollar. Damit hat er zum ersten Mal wieder den Stand von 2015 erreicht. Und ist trotzdem nur halb so teuer wie in den Jahren ab 2011, wo seine Basis rund um 80 Dollar lag. Es ist ein langsames Siechtum – aber es wird enden.

Erneuerbare Energie haben im ersten Halbjahr 2020 mehr als die Hälfte zur Stromproduktion in Deutschland beigetragen. Das ist gut fürs Klima und schlecht für Kohle und Gas und auch für den Ölpreis. Wind und Sonne, Wasser und Biomasse schaffen es also, die fossilen Brennstoffe zu verdrängen. Und während heute noch eher Knappheit herrscht, wenn es um den grünen Strom geht, könnte das in einigen Jahren bereits ganz anders aussehen. Auch ohne Förderung durch den Staat sind Solaranlagen und Windparks mittlerweile wettbewerbsfähig. Die Zahl der Standorte sorgt dafür, dass auch das Hauptargument gegen die Erneuerbaren – die Flaute bei Nacht – immer weniger schreckt. Denn irgendwo weht immer Wind – und Wasserkraft genau wie Biomasse sind unabhängig vom Wetter. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird also vorangehen, ob schneller oder langsamer hängt von der Politik ab. Und dann steht auch ausreichend grüner Strom zur Verfügung, um etwa Wasserstoff klimaneutral zu erzeugen und für Energieerzeugung oder Mobilität zu nutzen.